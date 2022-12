13-12-2022 12:51

C’è un vero e proprio giallo su Rafael Leao, giocatore del Milan al centro del mercato. I rossoneri voglio rinnovare e tenerlo ma non mancano le offerte e le tentazioni social. Il portoghese ha prima iniziato a seguire una squadra inglese su TikTok e poi ha fatto un passo indietro.

Leao: i social svelano la sua volontà?

Rafael Leao potrebbe aver commesso un errore come no. Il calciatore del Milan, reduce dall’eliminazione ai quarti del Mondiale con il Portogallo, non fa dormire sonni tranquilli a dirigenza e tifosi. Qualche giorni fa è scappato, o forse era intenzionale, un follow al profilo TikTok del Chelsea. Peccato che poco dopo questo segui sia scomparso. Un errore? O forse il gesto era troppa audace e il calciatore è tornato sui suoi passi? Di certo l’azione social non è passata inosservata con i tifosi che se ne sono accorti e si sono subito allarmati

Milan, questione rinnovo di Leao

Questo perché tiene banco il rinnovo del portoghese. Il contratto di Leao è in scadenza nel 2024 e ancora non è stato rinnovato. L’intenzione c’è ma mancano ancora fatti concreti. Il padre di Leao a Record ha comunque dato segnali e lanciato un messaggio a Maldini e Massara: “Ci stiamo lavorando. Tra l’altro mio figlio adora l’Italia”. Quindi la buona volontà c’è. Peccato che poi un semplice gesto, apparentemente innocuo, come un segui sui social abbia gettato ombre sul futuro in maglia rossonera.

Milan, il Chelsea non molla la presa

Di certo non manca il mercato per uno dei giocatori simbolici del Milan e protagonista, lo scorso anno, di una annata da record conclusa con la vittoria dello scudetto con 14 gol e 12 assist. In Qatar non è stato da meno, protagonista di reti e belle prestazioni. La volontà è quella di non privarsi di un giocatore così. Social a parte, secondo Corriere dello Sport, ci sarebbe una mega offerta del Chelsea che da mesi ha comunque messo gli occhi sul portoghese. I Blues offrono un mega ingaggio ma anche la garanzia di poter pagare il risarcimento dovuto allo Sporting Lisbona.