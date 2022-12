07-12-2022 12:50

A parte la Spagna, tutte le big sono riuscite a qualificarsi ai quarti dei Mondiali, che offriranno sfide affascinanti come Brasile-Croazia, Argentina-Olanda e Francia-Inghilterra. I tifosi del Milan però terranno soprattutto gli occhi puntati non solo sui campioni del mondo in carica (dove militano i rossoneri Giroud e Theo Hernandez), ma anche su Portogallo-Marocco. Un match meno di cartello rispetto agli altri tre, ma con un faccia a faccia a distanza che sta infiammando i fan del Diavolo.

Milan, Leao scatenato in Qatar

In Portogallo-Marocco infatti, il Milan potrà vedere in azione un proprio giocatore e un promesso sposo al club rossonero: il primo è Rafael Leao, il secondo è Hakim Ziyech. Ieri sera l’esterno lusitano, subentrato nella ripresa, ha messo a segno il secondo gol in questi Mondiali. Una media gol pazzesca del 23enne, mai partito titolare finora.

Intervistato da ‘CNN Portugal‘, Leao ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sto facendo ciò che amo di più in un torneo importante come il Mondiale, qua hai addosso gli occhi di tutti. Posso dire che sto davvero vivendo un sogno ad occhi aperti. Gonçalo Ramos? Penso che debba pagare una cena a tutta la squadra, abbiamo anche un giorno libero”.

Milan, i tifosi rossoneri sognano Ziyech

Leao sta dimostrando di essere una pedina importante per il Portogallo, anche se dalla panchina. Chi invece è inamovibile è Ziyech per il Marocco. Autore di un solo gol, il giocatore del Chelsea però è l’arma offensiva più importante della nazionale nordafricana. Grazie alle sue giocate e ai suoi assist, il 29enne di Dronten ha trascinato i suoi compagni fino ai quarti.

La stella del Marocco è l’obiettivo del mercato invernale del Milan, dopo il corteggiamento invano della scorsa estate. L’idea di Maldini e Massara è quella di proporre ail Chelsea un prestito oneroso con diritto di riscatto da esercitare a giugno, da poco più di 15 milioni. I tifosi rossoneri sperano che la trattativa vada in porto, dopo aver ammirato le gesta di Ziyech in Qatar.

La speranza è anche quella di vedere altre prodezze, ma da qui il paradosso: più Hakim gioca bene, più il prezzo sale. Non mancherà il tifo soprattutto per Leao, che a breve (salvo clamorose sorprese) rinnoverà coi campioni d’Italia. E chissà, magari da gennaio riceverà gli assist di Ziyech.