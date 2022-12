07-12-2022 12:07

Giornalista professionista, collaboratore di testate sportive prestigiosissime, ha scritto anche per agenzie di agenzie stampa, quotidiani e siti web. Per Virgilio Sport scrive di calcio e calciomercato, ma è un grandissimo esperto di pallanuoto: oltre ad essere stato un giocatore di Serie A2 e B, dirige un portale specializzato e cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di pallanuoto per bambini al mondo

Gonçalo Ramos è stata la rivelazione del Portogallo che ieri ha surclassato per 6-1 la Svizzera negli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022: centravanti al posto di Cristiano Ronaldo, l’attaccante del Benfica ha dimostrato di essere completamente a suo agio quando si tratta di sostituire un campione: prima di CR7 era già capitato nel Benfica con Darwin Nuñez.

Mondiali Qatar 2022: chi è Gonçalo Ramos, nuova stella del Portogallo

Mondiali: Ramos specialista nei debutti anche col Benfica

Mondiali Qatar 2022: Ramos erede di Ronaldo

Mondiali Qatar 2022: chi è Gonçalo Ramos, nuova stella del Portogallo

Ha solo 21 anni la nuova stella del Portogallo, Gonçalo Ramos, centravanti del Benfica che ieri il c.t. lusitano Fernando Santos ha lanciato con coraggio da titolare al posto di Cristiano Ronaldo. Ramos ha risposto con una tripletta nel giorno del suo esordio ai Mondiali, confermando sul palcoscenico più importante per un calciatore il suo feeling con il gol.

Un feeling che Ramos ha messo in evidenza sin da bambino, quando vestiva la maglia dell’Olhanense, la squadra della sua città Olhão, e seguiva le indicazioni del papà Manuel, ex calciatore. Dopo un breve passaggio al Loulé, il 12enne Ramos nel 2013 approda al Benfica: al Campus di Seixal, l’academy del club di Lisbona, il giovane attaccante svolge tutta la trafila nelle squadre giovanili, trasformandosi da trequartista tecnico a rapace dell’area di rigore. E, soprattutto, inizia a segnare con costanza, sia nelle nazionali giovanili del Portogallo – è capocannoniere agli Europei U19 in Armenia – che con il Benfica: nella stagione 2019/20 firma 15 reti con la squadra B del club e si laurea miglior marcatore della Youth League con 8 centri.

Mondiali: Ramos specialista nei debutti anche col Benfica

Di qui la promozione in prima squadra ad opera del tecnico (allora ad interim) Nelson Verissimo: anche il suo debutto nella Liga portoghese nel luglio 2020, a 19 anni, è felicissimo, con una doppietta in 3 minuti al Desportivo Aves. Nel campionato successivo l’allenatore Jorge Jesus gli dà concede poco spazio (firma 2 gol in 4 presenze), serve l’esonero di quest’ultimo nel gennaio 2022 e la promozione di Verissimo per assistere alla crescita di Ramos, che diventa il vice-Darwin Nuñez e spesso viene utilizzato anche accanto all’uruguaiano.

Da riserva firma 8 gol, di cui uno nei quarti di Champions League al Liverpool, abbastanza per spingere Verissimo a puntare su di lui dopo la cessione di Nuñez ai Reds: promosso titolare al centro dell’attacco, Ramos prima dei Mondiali realizza 14 gol in 21 partite tra campionato ed Europa, meritandosi la chiamata di Santos in nazionle. Scintillante il suo debutto in amichevole con la Nigeria: gol del 3-0 e assist per il 4-0 di Joao Mario in soli 23’. Si merita la chiamata per i Mondiali e l’opinione pubblica portoghese lo vuole in campo, molti spingono anche perché sostituisca un Ronaldo in calo, ma Santos aspetta il momento giusto.

Mondiali Qatar 2022: Ramos erede di Ronaldo

La serata con la Svizzera è già nella storia dei Mondiali: Ramos è infatti il primo giocatore a segnare una tripletta al debutto in Coppa del Mondo dopo Miroslav Klose in Germania-Arabia Saudita 8-0, a Giappone/Corea 2002. Tra gli ultimi giocatori a firmare un tris ai Mondiali prima di Ramos, insieme all’inglese Harry Kane (nel 6-1 contro Panama a Russia 2018), c’è proprio l’uomo spedito in panchina da Ramos, Cristiano Ronaldo, autore di tutti i gol del Portogallo nel 3-3 con la Spagna di quattro anni fa. Se non è un passaggio di testimone questo…