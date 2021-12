Milan, Baresi carica la squadra: "Col Liverpool bisogna essere ambiziosi"

07-12-2021 19:37

Dopo essere stato premiato con l’Ambrogino d’Oro, Franco Baresi ha caricato tutto l’ambiente rossonero in vista della partita di Champions League contro il Liverpool: “Bisogna affrontarla sempre con grande determinazione, essere ambiziosi. Sono partite belle da giocare. Siamo competitivi in Italia e in Europa abbiamo fatto bella figura. Pioli è stato bravo, è un punto di riferimento. C’è un bell’ambiente e un bel gruppo”.

Sul premio ha aggiunto: “Sono felice e onorato di ricevere questo premio, sono orgoglioso e vuol dire che qualcosa di buono ho fatto qui a Milano, anche con tanti trofei”.

OMNISPORT