Milan, Bennacer: "In squadra non parliamo di scudetto"

Ismael Bennacer, dopo un’assenza di 45 giorni, è finalmente tornato nell’ultima gara di Serie A contro il Bologna. Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista rossonero ha parlato di quali devono essere le ambizioni del Milan: “Quando sei primo devi pensare allo scudetto, ma mancano ancora tante partite e noi pensiamo solo alla prossima. Ci concentriamo gara dopo gara, e tra noi non abbiamo mai parlato di scudetto. Lo stop? Il campo e il pallone mi sono mancati tantissimo. I miei compagni però hanno fatto molto bene, questo vuol dire essere una squadra. Anche quando manca qualche giocatore devi fare risultato. Ora, se giocherò, dovrò dare tutto. Proprio come stanno facendo loro”.

Prima del derby, due gare da non sottovalutare: “Crotone, Spezia poi Inter. Affronteremo la prossima gara come qualsiasi altra, ci prepariamo sempre al meglio durante la settimana per vincere ogni partita. Anche il Crotone vale 3 punti, come tutte. Certo, poi ci sarà il derby, ma ci penseremo quando sarà ora”.

OMNISPORT | 05-02-2021 19:52