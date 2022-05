Milan, Berlusconi: "Da tifoso spero in una vittoria rossonera"

17-05-2022 22:41

L’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, attualmente proprietario del Monza, ha parlato di calcio a margine di un meeting del centrodestra. Ovviamente il discorso non poteva che finire sul Milan, che domenica si giocherà lo Scudetto al Mapei Stadium contro il Sassuolo:

“lI mio cuore da tifoso del Milan spera ovviamente in un successo dei rossoneri, che secondo me merita anche per come ha giocato nel corso tutto il campionato”.

L’attuale squadra dell’ex Premier, ovvero il Monza, è impegnata nei playoff per essere promossa in Serie A:

“La cosa più importante, per me, è che il Monza vinca i playoff e possa giocare in Serie A contro il Milan”.

