Milan, Biglia verso il ritorno in Argentina

L'avventura di Biglia con la casacca del Milan (indossa la casacca rossonera dal 2017) è giunta al capolinea. Il centrocampista, classe 1986, è in scadenza di contratto con il Diavolo e il rinnovo non è un'opzione percorribile.

Biglia starebbe pensando di tornare in Argentina (ha giocato con Argentinos Juniors e Independiente ad inizio carriera): "Sto valutando il mio futuro. Non escludo la possibilità di tornare in Argentina", le sue parole a Tanto Por Decidir.

SPORTAL.IT | 25-05-2020 08:37