Milan, c'è il sì di Donnarumma e un altro colpo come vice

Doppio colpo in vista per il Milan che nel giro di pochi giorni, stando a quanto scrive Giulio Mola su Qs, avrebbe risolto completamente il problema portieri capovolgendo la situazione che si stava venendo a creare con Donnarumma che sembrava sempre più vicino alla Juventus. Non solo Gigio avrebbe detto sì ed è prossimo alla firma ma viene avanzata la suggestione che sia il Milan ora a soffiare un portiere ai bianconeri, con l’ipotesi Buffon come suo vice dopo l’addio annunciato ieri alla Vecchia Signora.

Un puzzle che viene raccontato da Giulio Mola sia su Qs che su twitter dove scrive: “Donnarumma dice finalmente si al Milan… nessuna sorpresa… decisione presa già a febbraio ma ostacolata da Raiola. Contratto probabilmente di tre anni. E Buffon andrebbe volentieri a fargli da secondo…”.

Mola spiega: “Ma allora perché Gigio non esce allo scoperto e firma una volta per tutte?”, è la domanda più ricorrente sui “social“. La risposta è molto semplice. “Se proprio vuoi restare al Milan, allora fammi fare al meglio il mio lavoro”, ha risposto Raiola“.

I tifosi si dividono su Buffon al Milan

La notizia crea scompiglio sui social: “Buffon lascia la Juve perché vuole essere ancora protagonista e va a fare il secondo di Donnarumma?” o anche: “Buffon può giusto venire a casa Milan a vedere come sono fatte le coppe con le grandi orecchie” oppure: “Buffon come secondo lo prenderei al volo. Sa fare gruppo e sa alzare da terra i giovani svogliati quando c’è bisogno. Sarebbe una manna dal cielo”.

C’è chi scrive: “Buffon stia lontano dai nostri colori. Non hanno valori compatibili con i nostri, li rigettiamo” o anche” Buffon non merita di vedere Milanello neanche su Google Earth” e infine: “Buffon con Dida che l’allena…l’allena alzandogli la Champions in faccia!!!”.

SPORTEVAI | 12-05-2021 09:43