Milan-Cagliari 4-1: doppietta di Giroud, le pagelle

Il Milan vince ancora: dopo il successo contro la Sampdoria all’esordio in Serie A, i rossoneri di Pioli schiantano il Cagliari per 4-1 al termine di una gara senza storia.

Prima mezz’ora senza sosta, né fiato: al 12′ il Milan passa con una bella punizione trasformata da Tonali, per l’1-0. Passano tre minuti e il Cagliari pareggia i conti: colpo di testa di Deiola, Maignan non perfetto e 1-1.

Altri due minuti e Milan di nuovo avanti con la conclusione di Leao dalla distanza (deviato da Brahim Diaz): 2-1. Neanche dieci minuti e triangolazione che favorisce l’inserimento di Olivier Giroud che batte Radunovic: 3-1 al 24′ e primo goal a San Siro per il francese.

La partita diventa aggressiva: diversi i cartellini gialli. Uno, su tutti, provoca un rigore per i rossoneri: tiro da fuori, deviazione di Strootman con un braccio e check del VAR. Serra indica il dischetto: dagli undici metri va ancora Giroud che fa doppietta per il 4-1.

Nella ripresa tanto possesso palla da entrambe le parti, ma poche emozioni vere: solo nel finale Milan vicino al 5-1. Bella combinazione Giroud-Rebic con quest’ultimo che fa partite un tiro che termina alto.

Finisce 4-1 per i rossoneri, che vincono la loro seconda partita consecutiva: male il Cagliari a San Siro, ma il campionato è ancora lungo.

IL TABELLINO

MILAN-CAGLIARI 4-1

Marcatori: 12′ Tonali (M), 15′ Deiola (C), 17′ Leao (M), 24′ Giroud (M), 42′ r. Giroud (M)

MILAN (4-2-3-1): Maignan 5,5; Calabria 6, Kjaer 6,5, Tomori 6,5, Theo Hernandez 6; Krunic 6,5, Tonali 7 (68′ Bennacer 6); Saelemaekers 6,5 (68′ Florenzi 6), Brahim Diaz 7 (85′ Maldini SV), Leão 7 (68′ Rebic 6); Giroud 6,5 (92′ Castillejo SV). All. Pioli

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic 5; Ceppitelli 5 (64′ Zappa 6), Godin 5, Carboni 5; Nandez 5,5, Marin 6, Strootman 4,5 (75′ Farias 6), Deiola 6 (85′ Pereiro SV), Dalbert 4,5 (75′ Lykogiannis 5,5); Joao Pedro 5,5, Pavoletti 5,5 (85′ Ceter Valencia SV). All. Semplici

Arbitro: Serra

Ammoniti: 5′ Dalbert (C),38′ Deiola (C), 41′ Strootman (C), 73′ Diaz (M), 85′ Nandez (C)

Espulsi:

OMNISPORT | 29-08-2021 22:55