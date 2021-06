Milan: Calhanoglu tentenna, i rossoneri tornano a sperare

Hakan Calhanoglu si è svincolato dal Milan, ma non è ancora detto che la sua carriera non possa ancora proseguire in rossonero. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, il suo trasferimento in Qatar potrebbe anche non avere luogo.

Il talentuoso turco, infatti, ha in mano un’offerta da parte dell’Al-Duhail, ma è tutt’altro che sicuro di accettarla. Per questo motivo il Diavolo potrebbe tornare all’attacco e proporgli nuovamente la stessa offerta che non era andata in porto in sede di rinnovo. Ma con una carta in più nel mazzo: la certezza di prendere parte alla prossima Champions League.

Si parla di speranze basse di strappare il sì dall’ex numero 10 (intenzionato ad attendere gli Europei prima di prendere una decisione). Le possibilità che riparta nuovamente dal Milan, però, sono più alte che in passato.

OMNISPORT | 06-06-2021 23:54