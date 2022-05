Milan campione d'Italia, esulta anche Djokovic

23-05-2022 21:20

Festeggiare due scudetti in un solo giorno è un privilegio di pochi tifosi di calcio. A Novak Djokovic è riuscita anche questa “magia”.

Impegnato nel Roland Garros, il numero uno del tennis mondiale, reduce dal trionfo agli Internazionali di Roma, punta a Parigi a raggiungere Rafa Nadal a quota 21 Slam in carriera, ma intanto si è regalato una domenica di emozioni calcistiche grazie ai trionfi delle sue due squadre del cuore, la Stella Rossa di Belgrado, sua città natale, e il Milan, club per il quale Djokovic non ha mai nascosto le proprie simpatie.

Così, a distanza di poche ore, ecco due Stories Instagram che riprendono gli eventi lieti della giornata di Djokovic, che ha pubblicato l’immagine della festa della Stella Rossa di Dejan Stankovic, campione per la 33ª volta nella propria storia, per poi fare una vera e propria dedica al Milan come didascalia all’immagine della consegna della coppa dello scudetto alzata a Reggio Emilia da capitan Romagnoli.

“Grazie per regalo per mio compleanno” ha scritto Nole in italiano. “Campioni del Italia siamo noi. Bravo ragazzi”. Poi, in serbo, un riferimento all’amico Zlatan Ibrahimovic “Sei il più forte”, con tanto di tag al profilo ufficiale dell’attaccante svedese, che ha prontamente ripreso la dedica sulla propria pagina Instagram.