Milan, Cassano: "Il Milan non meritava di eliminare il Napoli dalla Champions"

L'opinione dell'ex attaccante di Roma e Milan

24-04-2023 15:57

Antonio Cassano è intervenuto a Bobo Tv di Cristian Vieri e ha commentato così la qualificazione alla semifinale dei rossoneri: “Per me il Milan, tra andata e ritorno, non meritava di andare avanti contro il Napoli. La squadra di Spalletti ha tirato in porta 46 volte, all’andata poteva fare quattro gol nei primi 12 minuti. Poi vanno fatto i complimenti a Pioli per quello che ha fatto, è bravissimo ed è migliorato tantissimo”.