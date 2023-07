Milan: chi è Isaksen, il nuovo Laudrup che piace a mezza Europa

Specialista del dribbling, il giovane danese vanta già una buona esperienza internazionale avendo giocato 25 partite nelle coppe europee: per i rossoneri sarebbe la soluzione perfetta sulla destra

13-07-2023 12:27

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Veloce, tecnico, giovane ma già dotato di buona esperienza: queste le qualità di Gustav Isaksen, nuovo talento del calcio scandinavo che ha stregato il Milan, intenzionato a portarlo in serie A per risolvere il problema del “buco” sulla fascia destra della trequarti offensiva. Ma scopriamo chi è Isaksen, il “nuovo Laudrup” come viene definito il Danimarca.

Milan: chi è Isaksen, un giovane navigato

Gustav Isaksen è un attaccante classe 2001 del Midtjylland, club danese molto attenta nello scovare e nell’allevare giovani di talento. Pur avendo solo 22 anni, Isaksen vanta già una buona esperienza, avendo debuttato in prima squadra a 18 anni ed essendosi subito affermato come titolare nel suo club: ad oggi sono già 136 le presenze nel Midtjylland, condite da ben 33 reti e 18 assist. Interessante, in particolare, il dato riguardante le presenze internazionali di Isaksen, che tra preliminari, Champions, Europa e Conference League ha già disputato 25 partite nelle coppe europee, con 5 gol e 2 assist (tutti in Europa League).

Milan: chi è Isaksen, il “nuovo Laudrup”

L’abilità nel dribbling, la capacità di toccare il pallone con entrambi i piedi e la fantasia nelle soluzioni offensive hanno portato gli addetti ai lavori danesi a etichettare Isaksen come il “nuovo Laudrup”. Come il campione degli anni ’80 e ’90 Isaksen è un cliente difficile per i difensori nell’uno contro uno, soprattutto per una qualità: pur preferendo calciare a rete col sinistro, in fase di controllo il danese usa indifferentemente il mancino e il destro, rendendo assolutamente imprevedibile il suo dribbling. Questa qualità l’ha portato a giocare anche sulla fascia sinistra, ma è a destra che Isaksen dà il meglio di sé.

Milan, quanto costa Isaksen

Al Milan, alla ricerca di un attaccante efficace sulla destra più di Messias e Saelemaekers, un talento come Isaksen farebbe comodo: con Leao e Pulisic comporrebbe un trio di livello europeo alle spalle di Giroud. Il suo contratto con il Midtjylland è in scadenza nel 2025, il che rende possibile la trattativa con il club danese. Il problema è che diversi club europei hanno posato gli occhi sul “nuovo Laudrup”, dall’Arsenal al Borussia Dortmund, e presto la valutazione di 10-15 milioni di euro data dal Midtjylland potrebbe schizzare verso l’alto.