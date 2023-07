Scamacca boccia Juve e Milan: ecco perchè l'attaccante sceglierebbe la Roma

L'attaccante, nel mirino di diverse squadre italiane, ha espresso il suo amore per i giallorossi e ha rivolto parole di stima anche a José Mourinho

12-07-2023 11:55

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Tra i vari nomi caldi del calciomercato, anche quello di Gianluca Scamacca tiene sugli attenti alcuni club di Serie A. L’attaccante, attualmente in forza al West Ham, ha richiamato l’attenzione di Juventus, Milan e Roma. I bianconeri sarebbero interessati al classe ’99 qualora dovesse partire Dusan Vlahovic, con la possibilità di farlo approdare alla Continassa a titolo definitivo. Mentre, le altre due squadre, starebbero valutando la formula del prestito. Dunque, ore calde per l’ex Sassuolo e il suo entourage, alle prese con le trattative che potrebbero concretizzare il suo ritorno in Italia dopo un anno in Premier League. D’altra parte, però, l’attaccante sembra aver già preso la sua decisione.

Futuro Scamacca, l’attaccante sceglie la sua Roma

Casa dolce casa. Gianluca Scamacca, in balia delle offerte dei club di Serie A, in cuor suo ha già deciso la sua prossima destinazione. Non può che trattarsi della Roma, squadra della sua città e tifoso numero uno, dove ha giocato solo nel lontano 2015, agli inizi della sua carriera, con le giovanili sotto la guida di Muzzi. Il giocatore ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui è emerso tutto il suo amore per i colori giallorossi:

“Ho sempre ragionato con il cuore e continuerò a farlo anche in futuro. E sapete quali sono i miei due colori del mio cuore. Ma adesso sono un giocatore del West Ham, e nonostante tutte le voci, anche qui mi trovo bene”.

Il sangue giallorosso scorre nelle sue vene, con parole di ammirazione nei confronti di Mourinho:

Per me Roma è casa. E Totti l’idolo da bambino. E quale giocatore al mondo non sognerebbe di essere allenato da Mourinho? Sono convinto che Mou mi stimolerebbe e con lui migliorerei ancora.

L’esperienza di Scamacca al West Ham

Ritorniamo al 2022, anno dell’approdo di Scamacca al West Ham. Un’occasione senza precedenti per l’attaccante, considerando il potenziale della Premier League. Le aspettative erano alte, specialmente dopo l’ultima stagione con il Sassuolo in cui si era messo in mostra per la sua capacità realizzativa. Non si può dire lo stesso della sua esperienza con gli Hammers: solo 8 gol tra tutte le competizioni. I vari problemi fisici che lo hanno bloccato e l’attaccante ne ha parlato svelando un retroscena, per poi discutere anche del suo bilancio finale e della vittoria della Conference League:

“Magari la gente non lo sa, ma io ho giocato tutto l’anno con il menisco rotto. Poi a un certo punto era impossibile continuare e sono finito sotto i ferri. Fino a marzo ho giocato 27 partite, segnando 8 gol. Poteva andar meglio, ma pure peggio. La Conference è stata una grande gioia per tutti, era il nostro pallino fin da inizio stagione. Non ho giocato la finale con la Fiorentina, è vero, ma certo che sento mia la Conference. In Coppa ho realizzato tre reti in sette partite.

Scamacca mette nel mirino l’Italia

Lasciatosi alle spalle i demoni del passato, Scamacca non vede nient’altro che il suo presente, dando uno sguardo anche al suo futuro. Da professionista è ancora sotto contratto con il West Ham e l’attaccante per il momento è a piena disposizione di David Moyes. I prossimi giorni di calciomercato potrebbero essere decisivi per il suo ritorno in Serie A, che lui stesso ha definito “un’opportunità irrinunciabile”, e che non rappresenta “un passo indietro nella sua carriera”. Il tempo ci svelerà la sua prossima maglia.