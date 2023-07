Milan, deciso il futuro di De Ketelaere: solo Maldini l’avrebbe tenuto

L'ex trequartista del Bruges ha perso gli sponsor principali in rossonero. Ci prova l'Aston Villa con un'offerta da 25 milioni che non ha ancora convinto il Diavolo..

13-07-2023

Era il 29 luglio del 2022 quando il Milan chiudeva l’operazione Charles De Ketelaere col Bruges pagando al club belga la cifra di 32 milioni di euro ai quali si sarebbero potuti aggiungere ulteriori 3 di bonus. L’ufficialità sarebbe giunta poi qualche giorno dopo. C’era entusiasmo nell’ambiente rossonero che era reduce pure da un tricolore vinto che sapeva di miracolo, date le premesse certamente più contenute. Qualcuno lo paragonava anche a Kakà, date le caratteristiche di trequartista e i numeri certamente positivi che portava con sé. Oggi, a distanza di quasi un anno, la situazione è completamente differente. Con le strade che potrebbero presto separarsi per il bene di tutti.

La prima annata in rossonero e un bilancio fortemente negativo

Il bilancio dell’annata di Charles De Ketelaere d’altra parte è facilmente intuibile dai numeri. 40 sono le presenze totali, sommando quindi tutte le competizioni, e zero le reti segnate dal centrocampista offensivo belga. Non si può dire che Stefano Pioli non gli abbia concesso opportunità, provando talvolta persino a cambiargli ruolo nel tentativo di ritagliargli una veste più consona. Le risposte dell’ex Bruges sono state però sempre nulle, con la sensazione che abbia pagato anche un carattere poco estroverso oltre che l’impatto con la Serie A e con un monumento del calcio difficile da gestire che è San Siro.

L’addio di Massara e Maldini e un progetto ormai diverso

Se da un lato si potrebbe pensare di offrire un’ulteriore chance al giocatore, anche in considerazione dell’età (ha appena 22 anni) oltre che dell’investimento, va riconosciuto candidamente che i suoi principali sponsor non ci sono più. A portarlo al Milan erano stati infatti Ricky Massara e Paolo Maldini, entrambi oggi fuori dall’organigramma rossonero. Proprio lo storico capitano, per il quale il feeling con Pioli sembrava in drastico calo, lo avrebbe tenuto ben volentieri un’altra stagione. I piani dei dirigenti attuali, però, vanno in tutt’altra direzione con l’idea di liberarsi di un elemento ritenuto non più funzionale a un progetto diverso rispetto a quello di qualche mese fa.

L’ipotesi Aston Villa e un’offerta per ora non convincente

Così Charles De Ketelaere è finito sul mercato. E gli estimatori del gioiellino belga, comunque, non mancano nonostante la parentesi deludente in Italia. Su di lui ha messo gli occhi l’Aston Villa di Unai Emery che avrebbe messo sul piatto 25 milioni di euro. La somma, però, non è sufficiente considerato l’esborso del Diavolo neppure un anno fa e l’esigenza di evitare una minusvalenza a bilancio. Si continuerà a trattare, tenendo aperte anche altre porte per un eventuale trasferimento. Anche in Serie A c’è chi ha pensato al giocatore (vedi Monza e Atalanta) sebbene la formula del prestito in questo momento non sia la preferita del Milan. Nessuna ipotesi però va esclusa dal momento che sarà un’estate ancora lunga e intensa.