Milan: Colombo in prestito allla Cremonese

E’ ufficiale: Lorenzo Colombo va in prestito secco alla Cremonese fino a fine stagione. Una soluzione che farà bene all’attaccante rossonero su cui il Milan punta davvero molto. In B per farsi le ossa, trovare spazio ed essere protagonisti per crescere. Questo l’iter di Colombo che dopo l’esperienza con i grigiorossi sarà più pronto per giocarsi le sue chances in maglia rossonera.

La società rossonera ha comunicato la cessione dell’attaccante classe 2002 con questa nota apparsa sul sito ufficiale. “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Colombo alla US Cremonese. Il Club ringrazia Lorenzo e gli augura il meglio per il prosieguo della Stagione Sportiva”.

Lorenzo Colombo è sicuramente uno dei ragazzi italiani più promettenti, punto di forza dell’Italia Under 19. L’esordio assoluto con la prima squadra del Milan avvenen il 12 giugno 2020, quando Pioli decise di inserirlo verso la fine della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus per cercare di scardinare la porta bianconera.

Un mese più tardi arriva invece la prima presenza in Serie A contro il Bologna, seguito dalla prima recita in Europa League del 24 settembre, bagnata addirittura con un goal nel 3-2 inflitto dal Milan ai norvegesi del Bodø/Glimt.

nonostante le nove presenze totali fin qui collezionate, Rebic, Mandzukic e Ibrahimovic non consentono al giovane talentuoso Colombo di metteresi in mostra e giocare con continuità: Cremona pare essere davvero las celta migliore per crescere e dimostrare di essere da Milan.

OMNISPORT | 26-01-2021 11:38