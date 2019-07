Milan, Correa non serve: ecco qual è il giocatore da prendere

Mentre i tifosi del Milan attendono speranzosi l’arrivo di Bennacer, nominato miglior giocatore dell’ultima edizione della Coppa d’Africa, la dirigenza rossonera si sta muovendo anche per fare cassa. Nonostante in molti pensavano che potesse rimanere André Silva infatti sta per raggiungere il Monaco (ha già lasciato il ritiro negli Stati Uniti) e sta per permettere al club meneghino di fare una importante plusvalenza di una decina di milioni. Questo però comporta che sarà necessario prendere una seconda punta.

Argentino ok, ma l’altro – Si parla con insistenza del grande colpo Correa in chiusura, con il calciatore dell’Atletico Madrid pronto a sbarcare a Milano. Ai tifosi rossoneri però non piace (almeno non a quelle cifre) e fra questi c’è anche il giornalista Luca Serafini, che nel suo editoriale per Milan News consiglia un altro nome. Queste le sue parole: “55 milioni per uno che ha fatto 30 gol in 188 presenze con i colchoneros, pur non giocando da seconda punta ma da esterno, sono un po’ troppi. A quella cifra, unendoci qualche milione in più, personalmente andrei a fare un all-in su Paulo Dybala. Non c’è niente in ballo e probabilmente non ci sarà, ma l’argentino sarebbe la seconda punta perfetta per il 4-3-1-2 di Giampaolo”.

Ora tocca allo spagnolo – Secondo Serafini poi il prossimo a lasciare Milanello sarà Suso, che con ogni probabilità andrà alla Roma ma non verrà affatto svenduto. Si andrà avanti nelle contrattazioni, con l’agente del calciatore iberico Alessandro Lucci che proverà chiudere la trattativa con la società capitolina. In alternativa il calciatore sacrificato per far entrare denaro fresco potrebbe essere l’ivoriano Franck Kessiè.

