Milan: Daniel Maldini, primo gol da sogno. Il retroscena su papà Paolo

Il primo gol non si scorda mai: Daniel Maldini, alla prima da titolare in campionato con il Milan, ha trovato a La Spezia la sua prima rete in maglia rossonera e la sua emozione dopo la partita non può che essere fortissima. “Devo ancora realizzare e mettere a posto le idee. Il mister mi stimola molto, mi dà tanti consigli e mi aiuta tanto. Oggi ero abbastanza emozionato, ma tranquillo. Per fortuna abbiamo portato a casa la partita, anche se è stata durissima”, sono le parole a Dazn.

Il retroscena su papà Paolo, che in tribuna è apparso sorridente e commosso dopo il suo gol: “Papà è esigente, ma mi dà consigli giustamente e mi aiuta. Mi dà consigli, mi dice di essere tranquillo. E mi sprona, mi sprona sempre”.

“In campo è stata dura trovare spazi, muoversi e creare occasioni. Per fortuna nel secondo tempo si sono aperti un po’ di spazi. Devo ancora riuscire a capire bene i momenti della partita, ma avere fisicità aiuta per fortuna”, ha continuato il centrocampista rossonero.

Stefano Pioli ha commentato così la prestazione del figlio d’arte: “Sono felice per lui, per come lavora e come si impegna. Ha il talento giusto per salire di livello. Può fare meglio nell’intensità di movimento per lo smarcamento, può incidere ancora di più”.

Sulla partita vinta in extremis con i liguri: “Questa è la dimostrazione che vincere in Italia è complicato. Non abbiamo mai smesso di crederci e di essere squadra, abbiamo alzato il ritmo dopo il loro pareggio. Vincere con questa cattiveria e voglia agonistica è segno di una crescita importante di questa squadra”.

“Ho visto giocatori che hanno messo l’anima e il cuore ma veramente stanchi come Rebic, Rafa e Diaz. Spero di avere al più presto tutta la rosa a disposizione, i ragazzi si impegnano ma alcuni sono stremati. Ho la rosa profonda, spero di averla ancora di più dopo la sosta. C’è bisogno di tutti, con questa qualità e questi cambi c’è più possibilità di vincere”.

