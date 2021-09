Milan, festa Maldini ma per i tifosi c'è una mela marcia

Dopo aver messo alle corde la Juventus, lo Spezia si rende protagonista di un’altra buona prova con una big, ma ancora una volta cade nel finale. A fare festa è il Milan di Stefano Pioli che, dopo il pareggio di Daniele Verde al primo gol in Serie A di Daniel Maldini, pesca bene dalla panchina, inserisce Brahim Diaz e risolve la pratica con un sofferto 1-2 che proietta i rossoneri momentaneamente da solo in vetta alla classifica. Sui social, i tifosi rossoneri si godono il successo, il primo gol del nuovo corso della dinastia Maldini, ma chiedono la testa di un senatore, anzi di un presidente.

Spezia-Milan, i tifosi contro Kessie

Nel mirino dei tifosi ci finisce proprio Franck Kessie che, tra mancato rinnovo di contratto e prestazioni sottotono, ha mandato su tutte le furie i tifosi del Diavolo. I commenti contro l’ivoriano non si contano. Qualcuno scrive: “Kessié peggiore in campo, ma non solo del Milan, proprio dei 22 in campo. Anzi aggiungo dei 26 perché pure gli arbitri son stati bravi”, e ancora: “Kessie è ancora un corpo estraneo, con la testa non è più qua. Che stia fuori cos’altro ci vuole per capirlo? Vuole 8 ma al momento non vale nemmeno i 5,5 che gli offriamo“.

Spezia-Milan, Kessie come Donnarumma e Calha

Sono veramente tantissimi i tifosi che fanno fuori il presidente: “A gennaio cerchiamo in qualche modo di liberarci di Kessie“, scrive qualcuno, oppure: “Kessie non deve farsi più vedere“, “È ora di prendere decisioni pesanti su Kessie, oggi abbiamo giocato in 10. Rinnovo entro la sosta alle nostre condizioni o tribuna“, “Kessie a gennaio va venduto immediatamente al miglior offerente. È scarso e non ce ne facciamo nulla”, “Sta giocando il fratello di Kessie, che faccia panchina fino a quando rinnova altrimenti Raus”. E non manca chi paragona il numero 79 a Donnarumma e Calhanoglu: “Kessie gioca contro, uguale a topo giggio ed il kebabbaro”.

SPORTEVAI | 25-09-2021 17:27