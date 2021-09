Milan, Donnarumma è ancora un caso: sui social esplode la polemica

Gigio Donnarumma è ancora un caso. E le ultime notizie che provengono da Parigi non fanno altro che alimentare le proteste e le polemiche dei tifosi del Milan. Il portiere della nazionale a pochi mesi dalla sua decisione di andare al PSG non sembra più contentissimo della sua scelta e starebbe addirittura meditando un ritorno in Italia ma con la maglia della Juventus.

Il mal di pancia di Donnarumma

Il Corriere della Sera torna a parlare dell’ex portiere del Milan che a Parigi fatica a trovare la sua dimensione anche perché spesso finisce anche in panchina. Una situazione che sembra aver reso amari i primi giorni transalpini del calciatore che sarebbe addirittura considerando il ritorno in Italia.

Sul quotidiano si legge: “Mal di pancia Donnarumma, le panchine gli hanno tolto il sorriso. Sapeva che la concorrenza con Navas sarebbe stata dura ma non immaginava un avvio quasi sempre da riserva. Raiola, piano per la Juve post Szczesny nel 2022, con i bianconeri possibili acquirenti”.

La rabbia dei tifosi del Milan

I fan rossoneri continuano a seguire da vicino la vicenda relativa al portiere. Il suo addio, nonostante le ottime prestazioni di Mike Maignan, continua a rimanere una ferita aperta e sui social, le disavventure di Gigio vengono commentate senza nessuna benevolenza: “Raiola e la Juve sono già d’accordo da tempo – scrive Ronny – quest’anno per motivi di cassa la cosa non è andata in porto, il volpone ha pensato bene di mandarlo in prestito oneroso in una bella vetrina. Peccato però che lì non se ne fanno niente”. Ma anche i tifosi della Juve non sembrano entusiasti di un eventuale arrivo del portiere: “Sarebbe l’ennesimo errore ma questo assolutamente da evitare sia perché ha già dimostrato ingratitudine alla società che lo ha cresciuto sia perché dopo Kean un altro della scuderia di Raiola non è una scelta sensata”.

Mentre Filippo mette in discussione la scelta di Pochettino di lasciare in panchina il portiere italiano: “Al di là di ogni considerazione su contratti, stipendio e trattative varie, fa abbastanza sorridere il fatto che si possa preferire Navas a Donnarumma. Mi pare piuttosto chiaro che nello spogliatoio ci siano fragili equilibri che Pochettino non vuole nemmeno sfiorare”. Mentre Pasquale è severo nei giudizi: “Ha scelto il Psg non per i soldi ma per vincere e adesso Raiola lo vuole portare alla Juve senza soldi e allo sbando? Menomale che questa gente sia uscita dal Milan”.

SPORTEVAI | 24-09-2021 08:23