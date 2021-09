Mercato Milan, addio Kessie: scambio in arrivo a gennaio

Non accenna a spegnersi la telenovela riguardante il rinnovo di Franck Kessie col Milan e, di conseguenza, anche le voci di un suo possibile trasferimento altrove a gennaio.

La trattativa per il rinnovo del contratto infatti prosegue sempre a rilento, con l’ivoriano e il suo entourage che hanno già detto “no” a una prima proposta di adeguamento da sei milioni e mezzo a stagione.

L’impasse creato da questo rifiuto, unito all’accordo in scadenza del giocatore, hanno inevitabilmente acceso le sirene del mercato in tutto il Vecchio Continente scaldando la fantasia di diversi club.

Nelle ultime ore in particolare, dopo i rumors inerenti Barcellona, Liverpool e Tottenham, sarebbe emerso anche un deciso interessamento da parte dell’Atletico Madrid, rivale proprio dei rossoneri nel Gruppo B di Champions League.

Al “Cholo” Simeone infatti il profilo e i muscoli di un uomo come Kessie farebbero parecchio comodo e per questo l’allenatore dei Colchoneros avrebbe dato mandato ai suoi dirigenti di sondare il terreno per un eventuale acquisto a gennaio.

Con quest’intento, come riportato da ‘elgoldigital.com’, l’Atletico avrebbe già apparecchiato un’offerta da 18 milioni di euro più il cartellino di Hector Herrera per convincere i dirigenti milanisti a salutare il proprio talento.

Questa proposta, al momento solo ipotetica, potrebbe esser seriamente valutata nelle prossime settimane qualora non venissero registrati passi in avanti sul fronte del rinnovo.

In quel caso, per non rischiare di perdere a zero il centrocampista come già accaduto con Donnarumma e Calhanoglu, Maldini e Massara potrebbero pensare di massimizzare al massimo la cessione di Kessie accettando quanto messo sul piatto dalla società madrilena che, dalla sua, darebbe al Milan non solo la possibilità di intascare una discreta cifra ma al contempo di avere subito a disposizione un sostituto di assoluto valore.

OMNISPORT | 15-09-2021 19:31