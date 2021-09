Spezia-Milan 1-2: sboccia Daniel Maldini, decide Brahim Diaz

La prima occasione, doppia tra l’altro, è per il Milan, al 10′: Zoet salva in uscita alta su Maldini, poi respinge anche il tiro di Theo Hernandez. Al 13′ ecco lo Spezia: Nzola conclude dopo una bella azione dei compagni ma non impensierisce troppo Maignan. Al 27’ punizione di sinistro di Theo Hernandez che sfiora l’incrocio alto, subito dopo cross di Antiste per il colpo di testa di Maggiore e la palla va fuori. Al 38’ Rebic solissimo nell’area piccola colpisce di testa ma non trova lo specchio. Al 44’ occasionissima per i padroni di casa ma in contropiede tre contro due Nzola temporeggia e Kalulu salva su Gyasi.

Come contro la Juventus, gol sbagliato e gol subito per lo Spezia, anche se qua c’è di mezzo anche l’intervallo. Al terzo minuto della ripresa infatti il Milan va in vantaggio con Daniel Maldini, figlio e nipote d’arte, che segna il suo primo gol in Serie A di testa su cross di Kalulu. Al 57’ rossoneri vicini al raddoppio con un palo colpito da Leao con un destro a giro. Al 59’ altra enorme occasione per gli aquilotti con Maggiore che manda alto da due passi un cross basso di Bastoni. Al 61’ ancora Leao, servito da Kessié, ma il portoghese a colpo sicuro si fa deviare il tiro in angolo.

Al 74’ di nuovo il portoghese pericoloso con un destro che Zoet non trattiene, ma all’80’ pareggia lo Spezia con Verde che col sinistro trova una deviazione di Tonali che mette fuori causa Maignan. All’83’ destro di Leao che esce di pochissimo, all’85’ Leao, sempre lui, colpisce di testa su cross di Calabria ma manda sul fondo. All’86’ però i rossoneri tornano avanti con l’ormai solito Brahim Diaz che, servito a centro area da Saelemaekers, batte Zoet. Non c’è più tempo per la squadra di Thiago Motta, quella di Stefano Pioli vince 2-1 e torna sola in testa in attesa di Inter-Atalanta.

OMNISPORT | 25-09-2021 17:03