Playoff Catanzaro-Cesena 1-0 pagelle: Iemmello re del Ceravolo, calabresi in semifinale con lo Spezia, i romagnoli restano in B

I top e flop: Pigliacelli salva tutto, Iemmello tiene vivo sogno promozione in Serie A. Sprofondano i romagnoli con l'errore di Shpendi su rigore.

Un gol nella ripresa del bomber Iemmello fa sognare il Catanzaro. Nel turno preliminare dei playoff, i calabresi battono il Cesena 1-0 e si regalano la semifinale con lo Spezia (andata mercoledì 21 maggio al Ceravolo, ritorno domenica 25 al Picco) ma hanno dovuto sudare non poco per liquidare i romagnoli, che vedono così svanire le speranze di promozione. Festa grande al triplice fischio dell’arbitro ma attimi di paura nel finale, quando il Cesena ha chiuso i locali nella propria area alla ricerca del gol della disperazione. Partono forte i romagnoli con Adamo che colpisce un palo al 10′ e, dopo soli 3′ di gioco, va vicinissimo anche alla rete del possibile vantaggio, ma trova la respinta provvidenziale di Pigliacelli.

Dopo un primo tempo con poche occasioni, in cui è prevalsa la paura e l’attesa dei giallorossi favoriti dalle regole di passaggio del turno, è proprio il portiere del Catanzaro, Pigiacelli, ad aprire la strada per la vittoria, parando al 48′ un rigore su Shpendi (nato a causa del contatto in area tra Pompetti e Bastoni e concesso dopo l’intervento del Var) e riaccendendo il Ceravolo. La svolta della gara dopo soli 5′ quando arriva la rete di Iemmello che con colpo di testa in area, su cross di Pontisso, segna il gol dell’1-0. Finale infuocato ma il risultato non cambia: sarà il Catanzaro a giocare la semifinale con lo Spezia.

Catanzaro-Cesena: la chiave tattica della gara

Per la gara unica di Quarti di Finale playoff di Serie B, entrambe le squadre si schierano a specchio con il 3-5-2. Entrambi i tecnici sono reduci assenze in difesa da compensare. C’è Cassandro sulla fascia destra e Biasci al fianco di Iemmello tra le fila dei giallorossi, mentre Mignani punta su Bastoni in mezzo al campo insieme a Calò e Saric con Antonucci e Shpendi in attacco.

Il Cesena sfrutta i laterali di centrocampo per andare in profondità e servire cross verso il centro. Dal 30′, Mignani rimaneggia il sistema di gioco e schiera il 3-4-3 per aumentare la densità offensiva in area.

Catanzaro-Cesena: curiosità: ai calabresi bastava anche il pareggio

Ricordiamo che la gara di Quarti di Finale di Playoff tra Catanzaro e Cesena è una sfida secca. Non ci sarebbe stata quindi la sfida di ritorno, e le due squadre non sarebbero andate ai tempi supplementari o rigori. Infatti, in caso di parità al termine dei 90′, si sarebbe comunque qualificata alle semifinali la meglio piazzata in graduatoria: il Catanzaro (6° posto per differenza reti sul Cesena a pari punti in classifica).

I top e flop del Catanzaro

Pigliacelli 8. Para un rigore a Shpendi e salva anche su Saric su un tiro in ribattuta da posizione ravvicinata. Salva anche su Adamo al 13′ del primo tempo.

Para un rigore a Shpendi e salva anche su Saric su un tiro in ribattuta da posizione ravvicinata. Salva anche su Adamo al 13′ del primo tempo. Iemmello 7.5. Era riuscito a sbloccare il risultato su cross da palla inattiva: con stop al volo e destro di prima intenzione aveva battuto Klinsmann ma, dopo un check del VAR, la rete è stata annullata per fuorigioco al 37′. Trova la rete del vantaggio al 53′ con un colpo di testa.

Era riuscito a sbloccare il risultato su cross da palla inattiva: con stop al volo e destro di prima intenzione aveva battuto Klinsmann ma, dopo un check del VAR, la rete è stata annullata per fuorigioco al 37′. Trova la rete del vantaggio al 53′ con un colpo di testa. Pontisso 6.5. Fornisce un assist a Iemmello al 53′: effettua un cross verso l’area e pesca di testa l’attaccante giallorosso.

Fornisce un assist a Iemmello al 53′: effettua un cross verso l’area e pesca di testa l’attaccante giallorosso. Pompetti 5.5. Al 47′ commette un’ingenuità in area, colpisce Bastoni che va a terra, e l’arbitro concede calcio di rigore a favore del Cesena.

I top e flop del Cesena

Adamo 6.5. Al 10′ colpisce un palo e due minuti dopo mette in difficoltà Pigliacelli che salva con una parata sensazionale da posizione ravvicinata.

Al 10′ colpisce un palo e due minuti dopo mette in difficoltà Pigliacelli che salva con una parata sensazionale da posizione ravvicinata. Saric 6. L’unica vera occasione gol la spreca al 48′ quando in ribattuta, dopo il rigore sbagliato da Shpendi, non riesce a battere Pigliacelli da posizione ravvicinata.

L’unica vera occasione gol la spreca al 48′ quando in ribattuta, dopo il rigore sbagliato da Shpendi, non riesce a battere Pigliacelli da posizione ravvicinata. Celia 5.5. Non riesce ad anticipare Iemmello in elevazione al 53′, in occasione del vantaggio avversario.

Non riesce ad anticipare Iemmello in elevazione al 53′, in occasione del vantaggio avversario. Shpendi 5. Sbaglia dagli undici metri al 48′: tira in basso a destro ma non dà adeguata potenza al pallone, parato da Pigliacelli che in tuffo indovina il lato.

