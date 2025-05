Giro d'Italia 2025, la tappa di domani: Modena - Viadana (Oglio-Po). Un'altra occasione per i velocisti

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 12.a tappa del Giro d'Italia 2025: Modena-Viadana (Oglio-Po)

La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2025 è la Modena – Viadana (Oglio-Po), in programma giovedì 22 maggio. La lunghezza è di 172 km ed è classificata come una tappa 2 stelle di difficoltà. Dopo le salite della tappa precedente, i corridori affronteranno un giornata sulle strade della Pianura Padana che inizierà su un percorso un po’ mosso, per poi chiudersi con un tracciato pianeggiante e che dispiega una prateria di possibilità ai velocisti.

Percorso della dodicesima tappa: Modena – Viadana (Oglio-Po)

Siamo dentro la Pianura Padana, con un percorso che inizia in un circuito sulle strade dei Castelli Matildici attraversando località del modenese come Maranello e Sassuolo. Conclusione nel mantovano passando per Viadana, poi un altro circuito nella provincia di Cremona per ritornare quindi a Viadana.

Altimetria della dodicesima tappa

I primi 100 chilometri della tappa presentano un andamento mosso, con il percorso che inizia ad inerpicarsi superati all’incirca 25 chilometri dal via. Scollinato l’ultimo GPM di giornata, quello di Borsea, la strada diventa piatta affrontando un circuito finale di circa 27 km su strade larghe e per la maggior parte in rettilineo. Sul finale giusto una curva a 500 metri dal traguardo.

Cronoprogramma della dodicesima tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Salite della dodicesima tappa

Due i GPM in programma, entrambi di terza categoria: parliamo degli strappi di Baiso, dopo circa 35 km dal via, e quello di Borsea, ultima asperità prima della parte finale pianeggiante.

Dove vedere la dodicesima tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.