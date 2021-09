Spezia, Thiago Motta promuove Antiste

Voglia di crescere, faccia tosta e desiderio di mettersi in mostra. Con queste armi Janis Antiste sta scalando le gerarchie interne dello Spezia ritagliandosi un ruolo sempre più di primo piano.

Sul suo conto si è espresso in termini decisamente positivi anche Thiago Motta.

“Penso sia un giocatore interessante e con margini enormi. Deve essere consapevole, è giovane e sta iniziando la carriera in un campionato non facile” ha detto in conferenza stampa l’allenatore bianconero.

“Sono contento perché lavora molto bene, sta dando il suo massimo per quello che chiedo io, con gli attaccanti che sono i nostri primi difensori. Ha un fisico forte che può reggere per tutta la gara e per come ha giocato con l’Udinese se continua così farà molti minuti con noi” ha continuato Motta prima di parlare del suo ruolo in campo.

“Può giocare prima punta, con un altro attaccante al fianco ma può anche fare l’esterno” ha chiosato l’ex tecnico del Genoa.

OMNISPORT | 17-09-2021 20:24