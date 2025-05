Tottenham-Manchester United: rissa dopo il 90' tra Maguire e Romero, poi la clamorosa gaffe dell'Uefa

Il derby inglese tra Tottenham e Manchester United ha visto trionfare gli Spurs. Finale rovente: scintille tra Romero e Maguire. L'imbarazzo di Ceferin catturato dalle telecamere

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dopo 17 anni il Tottenham torna a vincere un trofeo. Lo ha fatto nel derby inglese col Manchester United in occasione della finale di Europa League andata in scena al San Mames di Bilbao. A tenere banco, però, è stato anche il post partita con la rissa al triplice fischio e la clamorosa gaffe in diretta tv della Uefa.

Europa League, finale ad alta tensione: rissa in campo

A decidere l’ultimo atto della competizione continentale è stato il gol dell’esterno offensivo gallese Brennan Johnson poco prima dell’intervallo. Se il Tottenham di Ange Postecoglou ha salvato la stagione centrando al fotofinish la qualificazione in Champions League, per il Manchester United è buio pesto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nervi tesi dopo il 90′: l’ex Genoa e Atalanta Romero e Maguire, che si erano pizzicati a più riprese nel corso del match, sono venuti a contatto. Il difensore dei Red Devils ha rifiutato la stretta di mano dell’argentino per poi rincorrerlo. I due non si sono certo scambiati complimenti, come dimostra il faccia a faccia e lo spintone di Maguire all’avversario. È stato necessario l’intervento dei rispettivi compagni di squadra per evitare che la situazione degenerasse.

Uefa, che figuraccia: la gaffe in diretta in tv

A premiare i calciatori il presidente della Uefa Ceferin. Al momento della premiazione dei vincitori dell’Europa League del Tottenham, però, qualcosa è andato storto. Già, il numero delle medaglie a disposizione non era sufficiente a coprire la rosa degli Spurs.

In tre sono rimasti senza premio: Romero, Bentacur e il capitano Son. Il momento non poteva non essere catturato dalle telecamere, che hanno immortalato anche evidente l’imbarazzo di Ceferin. Il dirigente slovacco ha provato a rimediare abbracciando i calciatori rimasti senza medaglia, ma la frittata ormai era fatta.

La giustificazione della Uefa e cosa è successo dopo

Pur prevedendo l’assegnazione di 50 medaglie a squadra, la Uefa – come spiegato – aveva comunicato che sul palco allestito al San Mames sarebbero state consegnate solo 30 medaglie ai giocatori di ciascuna squadra. Il problema, dunque, è stato causato dal fatto che il Tottenham ha inviato troppe persone a ritirare le medaglie durante la cerimonia. In effetti ai convocati si sono aggiunti anche giocatori infortunati e quelli che sono stati impiegati con il contagocce.

“Con nostro grande dispiacere, non avevamo abbastanza medaglie disponibili sul palco durante la cerimonia di premiazione a causa di un’inaspettata discrepanza nel numero dei giocatori, poiché alla cerimonia hanno partecipato più membri della squadra di quanto inizialmente previsto” ha fatto sapere la Uefa in una nota. Alla gaffe è stato posto rimedio dopo poco, però. “Le medaglie mancanti sono state prontamente consegnate alla squadra vincitrice nello spogliatoio, insieme alle nostre più sincere scuse per la svista”.