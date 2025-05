Sinner o Alcaraz? Mauresmo si sbilancia alla vigilia del Roland Garros: le parole su Jannik e il doping

La direttrice dello Slam parigino e le previsioni sul torneo: le chance dell'azzurro, il caso Wada e la possibilità dello spagnolo di scrivere la storia del tennis.

Dopo Roma, Parigi. La stagione sulla terra rossa sta per vivere il suo clou con lo Slam francese, il secondo del calendario, e sono alte le aspettative su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due finalisti al Foro Italico sono i protagonisti annunciati della scena tennistica del prossimo futuro, Roland Garros compreso, e Amelie Mauresmo, direttrice del torneo, è sicura che arriveranno fino in fondo. Interpellata da Eurosport a pochi giorni dal sorteggio dei tabelloni, in programma giovedì alle 14, l’ex numero 1 del tennis femminile fa un pronostico sull’italiano e sullo spagnolo, che sono anche i primi due della classifica ATP.

Mauresmo promuove Sinner per il Roland Garros

Per Mauresmo Sinner ha ottime possibilità di rifarsi. La sconfitta in due set nell’ultimo atto del torneo romano non scalfisce l’equilibrio nei valori con Alcaraz, anche su una superficie lenta come quella parigina: “È difficile dire che Sinner abbia meno possibilità di fare bene al Roland Garros rispetto a un altro torneo del Grande Slam. Sappiamo che si trova più a suo agio sul cemento, come dimostrano i risultati, ma onestamente, visto come gioca ora, sarà sicuramente uno dei favoriti a Parigi“.

Jannik in ritardo di condizione? Le indicazioni verso Parigi

Un fattore potrebbe essere rappresentato dal gap di condizione dovuto allo stop forzato di tre mesi, ma per Mauresmo le indicazioni offerte dal rendimento di Jannik agli Internazionali d’Italia sono confortanti in tal senso: “Nel periodo di stop si è allenato e ha lavorato su diversi aspetti del suo gioco. Si vede. Ma poi serve comunque il ritmo della competizione e tutto il resto. Sembra che sia stato molto veloce a recuperarlo. Sarà interessante vedere come affronterà il Roland Garros. È troppo rischioso dire che abbia meno possibilità sulla terra battuta. Penso che abbia buone possibilità qui”.

L’accordo tra Sinner e Wada: la posizione di Mauresmo

A proposito di stop, Mauresmo parla anche dell’accordo tra Sinner e Wada a proposito del caso Clostebol, senza addentrarsi in valutazioni o giudizi: “Non sono nessuno per giudicare se sia stato giusto perché non conosco tutti i dettagli della storia. Questo è certo. Ho sentito Jannik che si dichiarava innocente. Posso immaginare che, dato questo, sia stato difficile firmare l’accordo. Ma onestamente, non conoscendo i dettagli del caso, non mi pronuncio”.

Alcaraz nuovo Nadal? Per Amelie può scrivere la storia

Infine, Alcaraz. Per molti, un giocatore più completo di Sinner, ma meno continuo. In Spagna, intanto, lo hanno già eletto erede di Nadal: “Un nuovo Rafa? Credo che nessuno sarà un nuovo Rafa, un nuovo Roger o un nuovo Novak. Mi odierei se lo dicessi”, la precisazion di Mauresmo. “Ma sì, è uno dei giovani che sta dimostrando delle capacità incredibili in campo, uno spirito e una forza mentale incredibili, oltre a essere ovviamente molto forte fisicamente. Ha già vinto diversi Slam alla sua età. È davvero giovane e sa di poter scrivere la storia del tennis“.