Milan, De Ketelaere a un passo dal si. E domani sarà Ibrahimovic-day

17-07-2022 11:45

Buona prima uscita del Milan, che batte 2-1 il Colonia in amichevole grazie a una doppietta dell’attaccante francese Olivier Giroud, ricordando a tutti che i rossoneri, nonostante un mercato debole fino a questo momento, sono i campioni in carica della Serie A.

Buona la prova da mezza punta di Adli, in quella zona del campo siamo ormai alla stretta finale per Charles De Ketelaere, arrivato ormai a 90 minuti dal sì al Diavolo.

De Ketelaere-Milan: prima la Supercoppa, poi sarà rossonero

Ormai ci siamo, dopo settimane di corteggiamento serrato Charles De Ketelaere sta per diventare un nuovo giocatore del Milan. Il ragazzo, classe 2001 del Bruges, giocherà questa sera la finale di Supercoppa del Belgio contro il Gent.

Dopo di che, dice la Gazzetta dello Sport, arriverà finalmente il sì ai rossoneri. De Ketelaere si è esposto parecchio in favore di questa trattativa, esprimendo la propria preferenza per il Milan rifiutando anche la proposta del Leeds United, che come proposta al Bruges era superiore a quella del Milan (37 degli inglesi, 35 totali quelli del Milan).

Il belga però vuole solo il Milan, dove percepirà uno stipendio tra i 2 e i 2,5 milioni di euro.

Intanto il Milan scopre la qualità di Yacine Adli

Se seguite assiduamente la Ligue 1 non sarà una sorpresa, ma la prestazione di ieri di Yacine Adli contro il Colonia ha meravigliato tutti, facendoci scoprire un vero talento. Oltre 100 presenze in tre anni e mezzo in Francia con la maglia del Bordeaux, oltre alla trafila completa delle nazionali giovanili transalpine.

Nelle due amichevoli fin qui disputate, questo ragazzo ha alternato giocate di gran classe, a due tocchi, a possessi concreti e passaggi in verticale, qualità che sono sempre apprezzate dai tifosi rossoneri, che però si esaltano con la classe pura.

Il suo ruolo puro è il trequartista, e dovrà lavorare parecchio se Pioli lo vorrà utilizzare come mediano. Per intenderci, per il momento il francese prende il posto di Brahim Diaz, una delle grandi delusioni della scorsa stagione.

Sarà una bella lotta, li in mezzo, tra Adli e il prossimo arrivo De Ketelaere, ma la sensazione è che, in quel ruolo, e con questi due giovani giocatori, il Milan sia a posto.

Milan, c’è la data per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic

Non può passare in secondo piano, parlando di attacco, il prossimo rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, al momento ai box per la riabilitazione post ricostruzione del legamento crociato.

Il rinnovo del centravanti svedese è ormai definito da un pezzo, ma oggi pare esserci anche la data della firma sul contratto. Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, sarà domani, lunedì 18 luglio, il giorno stabilito per l’ufficialità del rinnovo di Ibracadabra, che rimarrà dunque in rossonero fino al prossimo 30 giugno.

