Milan, ottima prima uscita: Giroud scatenato, dubbi su Diaz

16-07-2022 20:58

Il Milan batte il Colonia nella prima amichevole estiva: i rossoneri battono il club tedesco 1-2 grazie a una doppietta di Giroud. Molti segnali positivi per il tecnico Stefano Pioli, i campioni d’Italia in carica infatti hanno creato molto, peccato solo per il gol subito alla fine. Si è rivista comunque la squadra che ha incantato in Serie A soprattutto nella seconda metà della stagione passata.

Colonia-Milan, formazioni ufficiali

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Schmitz, Hübers, Chabot, Pedersen; Ljubičić, Skhiri; Adamyan, Uth, Kainz; Modeste. A disp.: Horn; Arrey-Mbi, Martel, Hector, Kilian, Schindler, Ehizibue, Lemperle, Thielmann, Dietz, Maina, Schwirten, Olesen. All.: Baumgart.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré; Bakayoko, Pobega; Messias, Díaz, Rebić; Giroud. A disp.: Mirante; Bartesaghi, Coubis, Stanga, Michelis; Adli, Brescianini, Gala, Robotti, Traorè; Maldini, Roback. All.: Pioli.

Colonia-Milan, la partita

Milan scatenato nel primo tempo. Dopo 3′ Giroud fa le prove per il gol, sfiorando il palo. Al 14′ ci prova Diaz, osservato speciale del match, ma il suo tiro a giro finisce sul fondo. Al 17′ i rossoneri passano in vantaggio: splendida azione, Rebic recupera palla, serve Messias che ricambia e il croato di tacco offre un assist pazzesco a Giroud, che con uno scavetto supera Schwäbe e realizza lo 0-1. Al 25′ bella risposta di Tatarusanu su Kainz, che aveva calciato in diagonale da dentro l’area. Al 37′ Giroud trova la doppietta grazie a un tiro deviato, poco dopo il francese è altruista provando a servire Rebic davanti la porta, senza avere successo.

Nel secondo tempo Kalulu perde un brutto pallone, ma in qualche modo riesce a rimediare sventando il gol. Al 58′ doppia chance Milan con Rebic ancora protagonista: prima serve Adli (tiro ribattuto), poi è lui che riceve palla per la battuta immediata, ma la conclusione viene respinta. All’87’ arriva la rete un po’ fortunosa dell’1-2 da calcio d’angolo. Ma è l’ultima nota da registrare, i rossoneri vincono.

Milan, Giroud risponde presente

Esordio pazzesco per Olivier Giroud, che ha lasciato da dove ha lasciato, ovvero dalla doppietta di Reggio Emilia che ha regalato lo scudetto ai rossoneri. Tanti tifosi vorrebbero una punta da 30 gol a stagione e il francese ha risposto da campione. In occasione dello 0-1, l’ex Chelsea ha mostrato tutta la sua qualità, superando il portiere avversario con un tocco sopraffino. Nel raddoppio tiro deviato ma la conclusione verso lo specchio della porta sembrava ugualmente ben indirizzato.

Sicuramente Giroud, nella prossima stagione, dovrà dimostrare di essere più continuo sotto porta, 14 gol in 38 presenze nella prima stagione col Milan sono un buon bottino ma un giocatore del suo calibro può sicuramente fare meglio, nonostante non sia più giovanissimo. Sicuramente il francese è stato decisivo in match chiave per lo scudetto, come contro l’Inter o col Napoli al San Paolo. La prima uscita stagionale contro il Colonia promette bene, ora tocca a Giroud non fermarsi.

Milan, dubbi su Diaz. Bene Adli e Rebic

Restano dubbi su Brahim Diaz. Il numero 10 rossonero non incide, col suo talento potrebbe fare molto di più. Commette un grave errore in contropiede nel primo tempo, passando il pallone a Rebic in fuorigioco con netto ritardo. Pioli lo sostituisce dopo 45′. Il Milan sogna Dybala, oggi lo spagnolo avrebbe dovuto mandare un segnale più forte a Pioli.

Bene invece Rebic, decisivo nel primo gol, prima col recupero palla e poi col colpo di tacco. Il croato ha voglia di riscatto dopo una stagione difficile e lo fa vedere. Grande esordio per Adli, che regala giocate senza dimenticare di sacrificarsi per la squadra. Il giocatore ha dimostrato carattere, quello che Pioli voleva vedere in primis. Da segnalare la brutta prestazione di Bakayoko, decisivo invece Gabbia in tante circostanze.