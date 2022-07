16-07-2022 21:42

Il Milan supera il Colonia, fa sua la Telekom Cup e lascia ai tifosi un nuovo beniamino: Yacine Adli, autore di una prova convincente, tra giocate non comuni, sprazzi di classe e grinta. Nulla di trascendentale, sia chiaro, ma per essere alla sua seconda con la maglia del Diavolo al 16 luglio, le basi per far bene sembrano esserci tutte.

Milan, primo tempo nel segno di Giroud

In terra tedesca, i ragazzi di Stefano Pioli dimostrano una buona condizione e spunti interessanti che portano al 2-1 finale. Nella prima frazione Giroud si prende la scena con due reti da vero fuoriclasse. Il vantaggio arriva al 16′ sulla giocata preziosa con il tacco di Rebic a centro area che libera il francese a tu per tu con l’estremo difensore di casa, Schwäbe. Tocco sotto delicatissimo dell’ex Arsenal, portiere superato e porta spalancata per l’appoggio vincente. Il raddoppio, 20′ più tardi nasce dall’ennesima ripartenza dei rossoneri. Palla recuperata sulla propria trequarti da Gabbia, autore di una buona prestazione, break di Brahim Diaz che, ai 30 metri allarga sulla destra per Giroud: controllo a rientrare e mancino indirizzato sotto il sette lontano con la complicità di una deviazione.

Milan, prova convincente di Adli

Nella ripresa, le sostituzioni rallentano il gioco. A 4′ dal triplice fischio finale, i padroni di casa accorciano le distanze con la zampata di Dietz, dopo un’azione rocambolesca in area. La gara non regala grossi brividi, ma a far felici i tifosi del Diavolo ci sono, dopo il soddisfacente esordio nella sgambata con l’Almenno, le giocate e la grinta di Yacine Adli. Il pittore classe 2000 ex Bordeaux, che ha scelto la numero 7, vacante dopo il trasferimento di Samu Castillejo al Valencia, regala tocchi di classe, solidità, concretezza e capacità di sacrificarsi.

Milan, Adli nuovo idolo dei tifosi

A far definitivamente impazzire i tifosi del Milan è, però, la grinta mostrata nei minuti finali in difesa del compagno di squadra, Daniel Maldini, con Adli a muso duro con Hector. Sui social, così, c’è chi scrive: “Anche bello reattivo Adli…già lo amo” e ancora: “Adli non solo è forte ma ha anche due cog**oni giganti sotto”, “Adli classe sopraffina, mi sà che c’hanno visto lungo anche stavolta”, “Adli idolo incontrastato“, “Adli gasa di brutto“, “Adli che dopo una settimana già fa brutto agli avversari mi fa impazzire”, “Adli che alla sua prima uscita ufficiale in amichevole si arrabbia e va già a muso duro contro l’avversario gasa in maniera eccezionale“.