Aspettando De Ketelaere i milanisti hanno già un nuovo idolo

05-07-2022 12:11

Charles De Ketelaere, 21enne talento belga del Bruges, è il sogno del Milan nonché l’obiettivo numero uno del dirigente rossonero Paolo Maldini, che ha individuato in lui l’uomo giusto per aggiungere qualità e imprevedibilità alla trequarti della squadra di Stefano Pioli.

Aspettando De Ketelaere milanisti pazzi di Adli

Intanto, però, l’allenatore rossonero e i tifosi milanisti stanno scoprendo il talento di Yacine Adli, il centrocampista “prenotato” da Maldini mesi fa e ora finalmente sbarcato dal Bordeaux a Milanello.

Il francese nuovo idolo dei tifosi del Milan

Adli ha solo 21 anni, ma nelle ultime due stagioni è stato il giocatore leader dei Girondins e s’è confermato tra i talenti più interessanti del sempre prolifico calcio francese. Nei primi allenamenti ha mostrato tecnica e personalità, le qualità che hanno spinto Maldini ad acquistarlo un anno fa, per poi lasciarlo in prestito al Bordeaux nell’ultima stagione.

Le immagini pubblicate dai social del Milan sono bastate ai tifosi per innamorarsi del francese: un giocatore così nel centrocampo della squadra che ha vinto lo scudetto non c’era ancora.

L’entusiasmo dei milanisti sui social

“Prendi Yacine Adli, dagli un pallone, fallo palleggiare e senti che il suono della palla è la musichetta della Champions”, commenta entusiasta Nicola su Twitter. Per Ormal il francese è destinato non solo a conquistare una maglia da titolare, ma anche a condizionare il mercato del Milan: “Il terzo acquisto per me sarà deciso dopo che Pioli avrà capito che cos’è Adli, perché se lo ritenesse un trequarista prenderemmo un centrocampista mentre se lo ritenesse un regista allora prenderemmo un trequartista”.

Majicor la pensa diversamente: “Adli quest’anno farà la riserva del trequartista titolare (sempre se ne prendiamo uno)”.

Monaj ironizza citando una trattativa di mercato dei rossoneri: “Dybala verrà al 100% al Milan perché vuole giocare con il suo idolo Adli”. “Oggi sono saliti tutti sul carro di Adli. E chi ci scenderà più? Dipinge calcio”, aggiunge Rosso3Nero.