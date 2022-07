Milan, prima la firma di Ibrahimovic poi la scelta del trequartista

05-07-2022 11:36

La nuova stagione del Milan è già cominciata. C’è voglia di continuare a far bene. Stefano Pioli è pronto a nuove sfide ma non vuole farlo senza il totem Zlatan Ibrahimovic. A giorni arriverà la firma dello svedese.

Milan, il contratto di Ibrahimovic è scaduto

Lo scorso 30 giugno è, ufficialmente, scaduto il contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Attualmente ai box per l’intervento al ginocchio, lo svedese non ha nessuna intenzione di smettere di giocare e, appena potrà tornare in campo, lo farà con la casacca del Diavolo.

Di fatto, non ci sono problemi. Zlatan Ibrahimovic, nei prossimi giorni, firmerà il nuovo contratto con il club rossonero. Sarà della durata di un anno con un fisso simbolico ma tanti bonus legati ai risultati che il Diavolo raggiungerà (e lo stesso attaccante classe 1981 appena tornerà in campo).

Milan, Pioli ha bisogno della leadership di Ibrahimovic

Stefano Pioli sa perfettamente che, per continuare a crescere e restare al vertice, serve la leadership di Zlatan Ibrahimovic. Sebbene non sarà disponibile in campo almeno sino alla conclusione del Mondiale in Qatar, lo svedese sarà fondamentale come “guida dello spogliatoio”, ruolo che ha svolto egregiamente la scorsa stagione.

La sua capacità di farsi seguire da tutti i compagni è una dote unica che il tecnico Stefano Pioli vuole continuare ad utilizzare per cementare ulteriormente il gruppo e provare a togliersi altre soddisfazioni dopo la conquista dello Scudetto.

Milan, dopo Ibrahimovic toccherà al trequartista

Non appena sarà conclusa la trattativa con Zlatan Ibrahimovic, il Diavolo proverà a chiudere anche la questione legata al trequartista, elemento chiave per migliorare la rosa di Stefano Pioli. Al momento, il nome più caldo è quello di Hakim Ziyech.

Il talentuoso centrocampista del Chelsea pare sempre più vicino a trovare l’accordo con il club rossonero. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto come formula preferita dal Milan. L’eventuale arrivo del nazionale marocchino chiuderebbe ogni speranza di vedere Paulo Dybala in maglia rossonera. Sullo sfondo resta sempre viva la pista che porta a Marco Asensio del Real Madrid.

