Milan in azione, passo avanti per il trequartista: c'è un favorito

03-07-2022 08:25

Il Milan ha fretta di recuperare il tempo perduto. Il club rossonero pare concentrata sulla ricerca del trequartista di qualità. In questo momento, Hakim Ziyech sembra in pole position.

Milan, Ziyech ha tutto per diventare rossonero

Il duo Maldini-Massaro è al lavoro per migliorare, in tempi brevi, la rosa rossonera. Dopo il colpo Divock Origi, c’è l’intenzione di trovare il trequartista giusto per possa dare più soluzioni offensive al tecnico Stefano Pioli.

Sono tanti i nomi che circolano. Da Marco Asensio (accostato anche alla Juventus) a Charles De Ketelaere, giovane belga classe 2001. Tuttavia, in pole position, ci sarebbe Hakim Ziyech, 29enne stella del Chelsea.

Milan, il Chelsea pronto a trattare la cessione di Ziyech

Dopo aver lasciato andare Romelu Lukaku, il Chelsea, ora nelle mani di una nuova proprietà, sta lavorando per allestire una rosa completamente rinnovata rispetto a quella della passata stagione. Per la difesa occhi puntati su Matthijs de Ligt della Juventus e, in attacco, anche Hakim Ziyech potrebbe fare le valigie.

L’ex Ajax, classe 1993, ha un contratto con i Blues sino al giugno del 2025 ma il Chelsea, secondo diverse indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, sarebbe pronto a trattare con il Milan. Difficile la strada del prestito ma, davanti ad un’offerta congrua, il Chelsea potrebbe anche lasciarlo partire. Il Milan pare pronto a farsi avanti.

Milan, tante cessioni per investire sul trequartista

Per poter mettere sul piatto una proposta convincente per Hakim Ziyech, il Milan punta a mettere a segno qualche colpo in uscita importante. Uno dei possibili partenti risponde al nome di Ante Rebic. Dovesse arrivare una buona proposta, il croato potrebbe fare le valigie.

Stesso discorso per Alexis Saelemaekers che, di fatto, avrebbe già diverse opzioni da valutare. Si cercano acquirenti anche per Samu Castillejo che, soprattutto nell’ultima stagione, ha avuto poco spazio nel Diavolo di Stefano Pioli. Il Valencia ci starebbe pensando.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE