Milan: Di Marzio fa sognare i tifosi dopo beffa-Botman, pronto super colpo

25-06-2022 08:43

Non sarebbe Paulo Dybala l’obiettivo nascosto del Milan: è una costante del mercato rossonero acquistare giocatori di cui non si era parlato mai o quasi nei mesi precedenti sui giornali e potrebbe verificarsi di nuovo questa estate. Secondo Gianluca Di Marzio sarebbe in stato avanzato la trattativa col Chelsea per avere in prestito con diritto di riscatto il marocchino Zyech per circa 6 milioni di euro. Un colpaccio che potrebbe far dimenticare ai tifosi la delusione per l’obiettivo Botman sfumato.

Chi è Zyech, il nuovo obiettivo del Milan

Nato in Olanda, a Dronten, ma di nazionalità marocchina, classe 1993, Zyech ha un mancino delizioso, un fisico esile e longilineo che gli consente di sgusciare tra gli avversari. Quando Ziyech aveva 10 anni, aveva perso suo padre a causa di una grave malattia (sclerosi multipla). Nasce trequartista ma, col tempo, si è adattato nel ruolo di mezz’ala sinistra con risultati davvero ottimi sia al Twente che all’Ajax. Il Chelsea lo prese per circa 40 milioni ma con Tuchel non ha sempre trovato spazio.

I tifosi del Milan sognano in grande con Zyech

Fioccano le reazioni dei tifosi sui social: “Una trequarti Leao-Dybala-Ziyech sarebbe tanta tanta lana”, oppure: “Ziyech in 20 metri fa più tocchi del resto della squadra che fa 30 passaggi. Messias Suso e gente di quel tipo nuocciono gravemente al Piolismo” e ancora: “Dybala e’ un giocatore per marotta. Debole, mediaticamente adorato, presentuoso, polemico e mai decisivo. Ziyech e’ un giocatore vero”

Non mancano i pessimisti: “Ma veramente pensate che un giocatore come Ziyech accetti di andare a giocare in una squadra mediocre cone il Milan attuale???” o anche: “Ziyech milan trattativa avanzata. A gennaio accordo con il Chelsea il prossimo luglio intesa di massima con il giocatore. Fumata bianca per la chiusura entro AGOSTO. Visite mediche in programma per il prossimo anno. Ziyech al Newcastle”

C’è chi scrive: “Appena Elliott e RedBird verranno a conoscenza che Ziyech non prende 500 mila euro all’anno, e che il Chelsea non lo dà gratis, chiederanno a Maldini e Massara di andare a cercare qualche 12enne in Uzbekistan” e infine: “Nessuno mette in dubbio che Ziyech sia forte, solo gli stolti dicono il contrario. Però fa ridere, c’è Dybala a zero che probabilmente è anche più forte…”

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE