Milan, dispetto dell'Inter: derby di mercato per il centrocampo

Il tempo passa e il mercato estivo è ormai agli sgoccioli. Il Milan è ancora alla ricerca di un trequartista di livello da regalare a Stefano Pioli e i profili non mancano di certo. Uno dei nomi più caldi negli ultimi giorni è quello di Romain Faivre, centrocampista francese in forza al Brest che può essere impiegato anche da esterno offensivo.

Il Milan è arrivato a offrire 10 milioni di euro più bonus per Faivre ma non bastano, il Brest vuole di più. Secondo quanto spiegato dal Corriere della Sera, l’affare si potrebbe chiudere tra i 13 e i 15 milioni.

Il Brest non si accontenta anche perché è spuntata una clausola che vedrebbe protagonista il Monaco. Il club del Principato infatti riceverà il 20% della cifra della cessione di Faivre, ecco perché il club di appartenenza del centrocampista sta alzando la richiesta.

Il Milan, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe il sì del giocatore ma manca l’accordo con il Brest. C’è però una notizia clamorosa delle ultime ore: anche l’Inter si è fatta avanti per Faivre. Come riporta Il Giornale infatti “Marotta adesso guarda già al futuro e, sempre in tema di derby-mercato, avrebbe già prenotato il francese Faivre, centrocampista del Brest già nel mirino del Milan“.

Si prospetta quindi un derby di mercato tra Inter e Milan nelle ultime ore per Faivre. Difficile dire quale squadra sia al momento in pole, anche se i nerazzurri a centrocampo sono messi bene. I rossoneri invece necessitano di un trequartista e nei prossimi giorni vorrebbero chiudere l’affare con il Brest. Inter permettendo.

OMNISPORT | 29-08-2021 12:31