Milan: due rischi a parametro zero, e la caccia al centrale continua

Sarà un mese di gennaio particolarmente impegnativo per il Milan e per i dirigenti addetti al mercato Maldini e Massara. Mentre la caccia al difensore centrale continua, con vecchi e nuovi nomi sempre nel mirino, è ormai giunto il momento di sistemare le questioni più impellenti relative al pericolo di perdere due giocatori importanti a parametro zero come il capitano Alessio Romagnoli e l’ivoriano Franck Kessie, per cui gli sforzi del Diavolo per ora non hanno dato frutti.

Milan, la situazione regala a Sven Botman ormai è chiara

Dopo settimane di ipotesi e chiacchiere, ormai la situazione legata al centrale del Lille può dirsi chiara al 100%. Arrivato dall’Ajax per 8 milioni di euro, le grandi prestazioni coi Campioni di Francia hanno di fatto quadruplicato il valore del colosso alto 195 cm. La sua valutazione è fissa sui 30 milioni di euro, tanti per il Milan di questo momento.

Si era parlato di un anticipo sul futuro investimento di giugno, ma anche questa possibilità sembra sfumata dato che Elliot non mette in conto di spendere adesso quella cifra. L’unica speranza per il Milan è che il Lille apra a un prestito con diritto di riscatto, e in quel caso la proprietà metterebbe in conto questi fatidici 30 milioni necessari per l’acquisto. Come sempre, il problema è che al Milan serve qualcuno adesso.

Le alternative per il Milan, da Diallo a Sarr

Si guarda sempre li alla fine, agli esuberi delle big europee. Il Milan ha estrema necessità di acquistare qualcuno, e dunque questa rimane al momento l’unica strada percorribile. Due sono i giocatori che sono sulla lista di Maldini e Massara, ma neanche questi convincono pienamente per una serie di ragioni.

I rossoneri vagliano l’opzione Diallo, in uscita dal PSG ma per il quale i parigini chiedono non meno di 20 milioni di euro. Tanti, proprio come per Botman. Sempre dall’estero, e in particolare dal Chelsea, ai rossoneri è stato proposto il giovane Sarr, che con Tuchel non trova spazio ma che non convince a pieno neanche Stefano Pioli e i rossoneri.

Dunque per ora il Milan è bloccato sul tema difensore centrale, ma si spera che qualcosa si muova prima della fine di gennaio.

Il grosso problema dei parametri zero del Milan, qualcosa che non si è ancora imparato a gestire

Siamo sempre li, ed è quanto mai strano come il Milan non impari dai propri errori. Sanguinosi sono stati gli addii a zero di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, ma a sei mesi di distanza i problemi rimangono sempre quelli, e sempre due sono i giocatori che rischiano di potersi svincolare senza produrre rendite a Casa Milan.

Per quanto riguarda il capitano rossonero Alessio Romagnoli, il Milan gli ha offerto un ingaggio molto, ma molto inferiore a quello attuale dato che non rappresenta più la prima scelta di Pioli, e ora la decisione è interamente nelle mani del giocatore, che in Italia ha comunque molti estimatori.

Per Franck Kessie la questione è un’altra, ovvero che vuole tanti, forse troppi soldi. Al momento l’offerta del Milan è già più del doppio dell’ingaggio attuale, ma l’ivoriano ne vuole ancora di più, prende tempo e cerca le migliori occasioni per la propria carriera.

Tuttavia c’è da chiedersi se il Milan stia agendo per il meglio attuando questa politica di non accontentare mai a pieno i giocatori. È un bene continuare a perdere pezzi di novanta in virtù di un’idea che, seppur giusta, impedisce a pieno la crescita della rosa?

