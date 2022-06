21-06-2022 12:43

Sono giorni difficili per il Milan, la campagna acquisti che sembrava in procinto di portare in rossonero il difensore olandese Sven Botman e il centrocampista portoghese Renato Sanches ha subito non solo una battuta d’arresto, ma un vero e proprio sorpasso da parte del Psg. E i guai, per i tifosi milanisti, non sembrano essere finiti.

Milan, Guardiola innamorato di Leao

Un top club internazionale come il Manchester City ha infatti messo nel mirino una delle stelle della squadra di Stefano Pioli. “Il City è interessato a Rafa Leao come possibile sostituto di Sterling, come vi anticipai ad aprile – scrive su Twitter Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport -. Pep Guardiola ama l’ala portoghese, che ha una clausola da 150 milioni di euro. Il suo contratto col Milan scade nel 2024 e non ha intenzione di estenderlo per ora”.

Il quadro della situazione di Leao prospettato da Schira non è felice, almeno per coloro che vorrebbero assolutamente tenere il giocatore portoghese. Certo è difficile che, dopo Haaland, il City realizzi un altro investimento così importante, ma quando si ha a che fare con i Citizens nulla è scontato.

Milan, tifosi delusi dalla possibile partenza di Leao

“Apposto così, oggi mi suicido”, commenta allarmato Michele. Stesso tono per Alex: “Leao al City? Voglio morire”. Dai che la proprietà non vede l’ora di incassare 150 milioni di euro e investirne poi 50”, ironizza amaramente Alessio. “Ma che bella estate… speriamo finisca presto”, aggiunge Mmpwrry.

Periodo nero per i tifosi del Milan

“È incredibile come in questo periodo non ce ne vada una bene tra il rinnovo ritardatario di Maldini e Massara, budget limitato, partenze… Va tutto benissimo direi”, il pensiero di Francesco. Matteo, invece, se la prende con il City: “Hanno speso 117 milioni per Grealish, usassero lui come sostituto e non rompessero l’anima, aspetto il giorno che spariranno dal calcio”.

