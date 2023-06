Milan, è il giorno di Loftus-Cheek: visite e firma

Il centrocampista inglese è atterrato a Milano mercoledì sera

29-06-2023 08:20

Il Milan accoglie Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista inglese è atterrato a Linate nella serata di mercoledì per completare tutte le pratiche prima della firma con i rossoneri.

Il giocatore, che lascia il Chelsea in cui è cresciuto calcisticamente e ha debuttato tra i professionisti nel 2014, sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto con il Diavolo. Loftus-Cheek, che si trasferisce a Milano per la cifra di 21,5 milioni di euro, ha vestito in carriere anche le maglie di Crystal Palace e Fulham.