Milan e Inter, la rabbia di tutta la città: i tifosi hanno già trovato chi deve pagare

Bufera tra i tifosi di Milan e Inter: nel mirino i due allenatori, considerati i maggiori responsabili del momento no in campionato. Spopolano gli hashtag #Pioliout e #Inzaghiout.

08-04-2023 10:26

Travolte da un insolito destino, unite da imprevedibili sofferenze: a poche giornate dal termine del campionato le due milanesi si ritrovano a battagliare per un posto nella prossima Champions. Ai quarti dell’edizione attuale e a rischio per quella successiva: è la singolare parabola di Milan e Inter, fermate nell’ultimo turno da due squadre di bassa classifica. I nerazzurri dalla Salernitana, i rossoneri dall’Empoli. E sotto accusa chi ci finisce? Gli allenatori, ovviamente. In poche ore gli hashtag Pioliout e Inzaghiout sono già diventati virali sui social.

I tecnici di Milan e Inter stroncati dalla critica

A bacchettare con durezza i due tecnici, del resto, sono gli stessi quotidiani sportivi. Lapidari i giudizi tanto su Pioli quanto su Inzaghi. Scelte iniziali sbagliati, cambi pure peggiori: così le due squadre di Milano hanno buttato via ancora una volta punti preziosi. La Gazzetta dello Sport punta il dito contro Inzaghi: “Ha effettuato il più mediocre dei cambi: Gagliardini per Barella. L’Inter si è abbassata e imbottigliata ed è stata punita”. Il Corriere dello Sport se la prende con Pioli: “I suoi esperimenti stoppano il Milan a San Siro. Origi, che flop”.

I milanisti hanno deciso: spopola #Pioliout

Sul web è caccia all’allenatore. Tifosi del Milan scatenati, come Paolo: “Ho quasi sempre difeso Pioli ma stavolta l’ha fatta fuori dal vaso. Si parte con la formazione titolare poi a risultato acquisito si fanno le sostituzioni”. Un altro fan tuona: “Ha cinque giorni per recuperare e questo stravolge la formazione da capo a piedi: assurdo”. Ad Antonio irrita pure la mancata assunzione di colpe del tecnico: “Dice che la squadra ha giocato bene e mi convinco sempre più che il suo ciclo è finito”. Giuseppe, tra i pochi, prova a difenderlo incolpando i calciatori: “Se davanti è obbligato a schierare un paracarro e un giocatore svogliato…questo è il risultato”.

Interisti sul piede di guerra: #Inzaghiout virale

Delusi e furiosi pure i tifosi dell’Inter nei confronti di Inzaghi. “Caro Inzaghino hai rotto i meloni con le tue solite scuse”, scrive Giovanni mentre l’allenatore sta ancora effettuando le interviste post gara. Maria Luisa è caustica: “Questo tizio ha avuto l’occasione della vita e se l’è bruciata. Purtroppo ci ha bruciato anche due anni di possibili soddisfazioni”. Renzo è preoccupatissimo: “Se non lo cacciano, l’anno prossimo faremo la Conference. Cambi allucinanti, come sempre!”. Solo Lukaku si avvicina al numero di critiche ricevute da Inzaghi. Luigino è perplesso: “Certo che vedere sempre gol sbagliati a un metro dalla porta non è da tutti”.