Inter: Inzaghi non riesce a trovare una spiegazione, ora c'è il Benfica

Il tecnico nerazzurro ha analizzato la beffa del pari segnato all'ultimo dalla Salernitana. Il momento no della sua squadra prosegue, ma è già tempo del quarto di Champions.

07-04-2023 20:10

Non c’è pace in casa Inter. Il periodo negativo dei nerazzurri è infatti proseguito anche all’Arechi, nel primo anticipo del 29° turno di Serie A. Dopo il vantaggio iniziale di Robin Gosens, quasi allo scadere è arrivato il pari della Salernitana grazie al grande ex Antonio Candreva. Una beffa clamorosa che allontana ancora di più l’Inter di Simone Inzaghi dalla zona Champions League.

Inter, la grande pecca secondo Inzaghi

Il pari di Salerno è così la sesta partita di fila tra tutte le competizioni che non si è chiusa con una vittoria dell’Inter. Un punto in quattro gare di Serie A, il pari di Oporto in Champions League e l’ultimo di Torino in Coppa Italia. A Dazn Simone Inzaghi ha detto: “Di calcio è difficile parlare stasera. Abbiamo visto tutti, la squadra ha fatto una grande partita a due giorni e mezzo da quella con la Juventus”.

Dopo il vantaggio iniziale, poi sono state sprecate tante occasioni. Inzaghi ha aggiunto a riguardo: “La grande pecca è stata quella di non fare il secondo gol, in questo momento paghiamo il fatto di non ammazzare le partite ed è per questo che siamo in difficoltà. Però da allenatore oggi mi torna difficile spiegare un pareggio così dopo quello che abbiamo creato e che avremmo meritato”.

Inter, tutta la delusione di Inzaghi

L’importante mese di aprile dell’Inter non si è aperto affatto bene tra Fiorentina, Juventus e Salernitana. Ma ora nelle prossime due settimane ci sarà anche l’attesissimo quarto di Champions League contro il Benfica. Andata martedì 11 in Portogallo e ritorno mercoledì 19 a San Siro, con in mezzo la gara interna di Serie A contro il Monza. Poi a fine mese Empoli e Lazio, intervallate dal ritorno con la Juventus.

Queste le parole amare di Inzaghi: “C’è grandissima delusione: staff, giocatori, società e i nostri tifosi che ci hanno incitato anche oggi. Bisogna lavorare di più, però sull’impegno non posso dire nulla alla squadra: abbiamo messo quello che avevamo preparato, il rammarico è che stiamo commentando un 1-1 che ci penalizza e che deve essere una spinta per quello che andremo ad affrontare nei prossimi giorni”.

Inter, De Vrij se la prende con Inzaghi

A dimostrare ancora di più che il gruppo sia sempre meno unito, ci ha pensato Stefan De Vrij. Il difensore olandese ha infatti parlato così a Dazn: “Delusione enorme per il risultato, per come è finita la partita. Si possono dire tante cose, ma se non si chiude e si rimane sull’1-0 può succedere di tutto. Poi entra un cross così ed è il periodo in cui ci troviamo. Gira tutto male, entrano anche cross come questo”.

De Vrij non è felice per il suo minutaggio: “Cerco sempre di dare il massimo. Non sono contento per la mia situazione, dato che gioco di meno, ma sono scelte del mister. Se parliamo di squadra, oggi l’approccio è stato giusto: abbiamo segnato e continuato a giocare cercando il gol, ma se non si chiude succede”. Sul possibile rinnovo del contratto: “Questa settimana ci sarà un altro incontro e poi vedremo”.