Milan in bianco, Pioli difende le sue scelte: "Stiamo tornando"

I rossoneri non sono andati oltre lo 0-0 contro l'Empoli a San Siro: "Riserve non all'altezza? Non è vero"

07-04-2023 23:52

Brusca frenata del Milan a San Siro: il muro dell’Empoli ha retto e i rossoneri non sono andati oltre lo 0-0 contro i toscani nonostante i 23 tiri in porta (contro i due della squadra ospite).

Il Diavolo, reduce dalla strepitosa vittoria in trasferta al Maradona contro il Napoli, non ha segnato in una partita interna in Serie A per la prima volta da un anno e ora il terzo posto è a rischio. Dopo la partita il tecnico Stefano Pioli non si è detto preoccupato in vista del doppio confronto in Champions League contro il Napoli: “Io vedo una squadra in salute”.



Milan, Pioli: “Rimpianto per il primo tempo”

“Non è il risultato che volevamo e il rimpianto possiamo averlo per il primo tempo, quando dovevamo essere più presenti nell’area – sono le parole di Pioli a Sky -. In difesa abbiamo giocato con intensità, non concedendo niente”.

“Nel secondo tempo invece abbiamo fatto tutto quello che dovevamo per vincere ma la palla oggi non voleva entrare. Vedo una squadra in salute, è un risultato negativo ma non una prestazione negativa”.

Pioli sul turnover: “Riserve non all’altezza? Non è vero”

Sui social Pioli è finito nel mirino per l’ampio turnover effettuato e per le sue scelte di inizio partita: “Riserve non all’altezza? Il giudizio sarebbe stato diverso se Rebic e Origi avessero fatto gol e avessero avuto un po’ più di fortuna. De Ketelaere in allenamento fa tutto ciò che serve per convincermi, è pronto a dare il suo contributo e lo darà”.

“Era tanto che non giocavamo con questa energia e compattezza. Chiaro che sono dispiaciuto, ma stiamo tornando e il nostro gioco sta migliorando”.

Milan, Pioli: “Napoli? Sarà una partita completamente diversa”

Tra pochi giorni l’andata dell’attesissimo quarto di finale di Champions League contro il Napoli. Pioli non si illude, non sarà come il match della settimana scorsa al Maradona: “A Napoli abbiamo sfruttato le motivazioni superiori, in quel caso ci ha dato qualcosa in più. Mercoledì avremo entrambi grandissime motivazioni. Mi aspetto un Napoli forte”.

“Sarà una partita completamente diversa, analizzeremo quella di domenica ma ci sono cose da fare meglio – ha continuato Pioli – . Potremo cambiare qualcosa nella costruzione perché il Napoli ci ha messo più volte in difficoltà. Dobbiamo essere compatti, attenti e determinati e lo saremo”.