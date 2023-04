Napoli, la strada è giusta: nei pensieri di Spalletti ci sono il Milan e Osimhen

Il Napoli si mette alle spalle il ko inferto dal Milan e Spalletti ritrova certezze: "Lavoriamo con serenità, la squadra ha l'atteggiamento giusto".

07-04-2023 22:48

La vittoria di Via del Mare consente al Napoli di riprendere la marcia che per larghi tratti di campionato è stata trionfale e di avvicinarsi alla certezza aritmetica del suo terzo tricolore: fuori casa i partenopei, sconfitti nella sola Milano nerazzurra, mantengono aperta una serie di sette successi e guardano così con ottimismo al primo round di Champions League contro il Milan.

Spalletti e la reazione dopo la quaterna rossonera

L’importanza dei tre punti odierni va, secondo Luciano Spalletti, proiettata sull’obiettivo europeo: “Siamo venuti a Lecce per vincere e rimettere a posto qualche tassello, perché nella sosta alcuni nazionali erano un po’ stanchi dai voli transoceanici. E’ una vittoria importante, contro un avversario reduce da varie sconfitte e in un ambiente passionale: la squadra dal punto di vista mentale è molto sana e sbaglia raramente partite così. Forse un anno fa non l’avremmo vinta di carattere, ma portare a casa tre punti così è importante per il futuro e per lavorare in una maniera serena”.

Spalletti e la condizione delle punte

Il tecnico di Certaldo fa ai microfoni di ‘Dazn’ il punto sulla situazione offensiva: “Simeone ha avuto un problemino dietro; lì per lì sembrava muscolare, poi sopra al ginocchio, quando ha infine riprovato ha sentito indolenzirsi il muscolo. Raspadori ha cucito bene il gioco con i centrocampisti, anche se potevamo riportare meno palloni sui centrali. Elmas ha qualità da vendere, ma mette a disposizione della squadra entusiasmo e corsa, talora paga così sotto porta in lucidità”.

La grande speranza è ovviamente di riavere Osimhen per mercoledì: “Finora ha fatto solo corsa blanda, adesso deve fare attività vera che faccia pressione sui muscoli: i medici dovrebbero aver azzeccato la soluzione giusta, si rischiava di perderlo per l’intera stagione; lui ha fisicità, profondità e strappi, ci aiuta a pressare buttandogli la palla addosso. Quando riconoscerà le sue qualità, diventerà un calciatore fortissimo”.

Di Lorenzo: “Il Napoli vince grazie al gruppo”

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo esprime ai microfoni di ‘Dazn’ la sua soddisfazione: “Era una gara chiave, contro una squadra organizzata, e la vittoria aiuta a continuare il cammino verso il nostro sogno; quando ho segnato ho chiesto alla panchina di esultare, perché la forza del Napoli è il gruppo. Siamo tutti partecipi, chi gioca dal 1′, chi subentra e chi rimane in panchina: dedico il gol ai miei compagni. Contro il Milan è stata una partita no, non cancella le cose belle fatte e non ci deve mettere pressione negativa: adesso li sfideremo con entusiasmo e spensieratezza, le armi che ci hanno permesso di essere in testa alla Serie A”.