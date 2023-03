Napoli, Spalletti vola alto: “La Champions è una tentazione”

Il tecnico degli azzurri, a cui è andato il premio Enzo Bearzot: “Non vediamo l'ora di confrontarci con gli avversari”

24-03-2023 13:41

Luciano Spalletti ha ricevuto oggi il premio Enzo Bearzot e l’occasione è servita per parlare dei prossimi impegni del Napoli: “La tentazione della Champions League va vissuta totalmente, non vediamo l’ora di andarci a confrontare. Sono cose bellissime, che a 64 anni non mi sono mai capitate. Anche i calciatori devono stare attenti, perché queste partite sono di una bellezza incredibile. È importante capire che in serate così non porti dentro il passato, ma bisogna saper partire ogni volta da zero”.

Sullo scudetto: “I nostri calciatori rischiano con l’euforia dei risultati di sentirsi appagati e questo è il peggior nemico che possiamo avere. Su questo spesso faccio dei discorsi esprimendo il timore che cali l’attenzione e lo stimolo. Loro poi, tutte le volte, mi guardano a fine partita per dirmi ‘hai visto che non è così?’ Sono fatti davvero di una pasta diversa…”.