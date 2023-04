Napoli, Osimhen: "Sono convinto che in Champions ci sarò"

L'attaccante azzurro: "Scudetto? Siamo vicini all'obiettivo e non vediamo l'ora che il nostro sogno diventi realtà".

01-04-2023 22:13

In un’intervista al Tg5, Osimhen ha rassicurato i tifosi del Napoli sul suo infortunio: “Non è nulla di grave, ma voglio prendermi questi 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio. Io ci spero, ma sono convinto che col Milan in Champions ci sarò”.

“L’amore della gente di Napoli è travolgente, non ho mai avuto tanto amore – ha detto ancora Osimhen -. Non vedo l’ora di festeggiare con i tifosi lo scudetto, allo stadio e per le strade della città. Tutti siamo felici e stiamo dando il massimo per realizzare il nostro sogno. Quando è iniziata la stagione in pochi credevano in noi. Siamo vicini all’obiettivo e non vediamo l’ora che il nostro sogno diventi realtà”.