Milan, è quasi fatta: tifosi in tripudio

Il Milan brilla in campo e in classifica e i tifosi naturalmente si augurano che la squadra di Stefano Pioli possa andare sempre meglio. Per riuscirci, però, serve non solo completare l’organico con giocatori di livello sempre più alto, ma anche trattenere le colonne della squadra.

Donnarumma verso il rinnovo

In questo senso, ottime notizie arrivano riguardo al rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma: qualche tempo fa il portiere, il cui vincolo col Milan scadrà a giugno, sembrava prossimo a dare l’addio ai rossoneri, ma il lavoro del club ha cambiato le carte in tavola.

A darne notizia è Nicolò Schira, che spiega come il mese di dicembre sarà decisivo per le sorti del numero 99. “Avanti tutta per il rinnovo di Gigio Donnarumma fino al 2024 – ha scritto su Twitter il giornalista della Gazzetta dello Sport -. Il Milan e Mino Raiola sono entrati nel vivo della trattativa. Balla solo la questione clausola rescissoria che l’agente vorrebbe inserire in caso di mancata qualificazione Champions, mentre club rossonero contrario”.

Le divergenze con Raiola, dunque, sembrano ormai appianate anche perché la richiesta dell’agente di Donnarumma sembra non più così decisiva, considerato che questo Milan difficilmente potrà farsi sfuggire la qualificazione alla prossima Champions League.

La gioia dei tifosi rossoneri

Naturalmente l’annuncio di Schira ha generato entusiasmo tra i tifosi rossoneri. “Wow, Il rinnovo di Donnarumma è ad un passo!”, commenta felice Lorenzo. “Ibra più Donnarumma: Milan perfetto sui rinnovi”, aggiunge Alfonso allargando il discorso anche al fuoriclasse svedese, anche lui verso la permanenza in rossonero. Per Nicola, la notizia è ottima già per il presente: “Niente fenomeni a parte Ibra e 3 ottimi elementi quali Theo Hernandez, Donnarumma e Kessie, poi gli altri sono discreti, ma Pioli ha creato una bella alchimia e in campo rispondono benissimo!! Se il gruppo sta compatto e non si sgretola per chissà cosa possono alzare un trofeo…”.

Sporty, però, non si fida di Raiola: “Ho paura che troverà un altro modo per dare fastidio al Milan. Speriamo bene…”.

SPORTEVAI | 01-12-2020 11:20