Milan, ecco Renato Sanches: accelerata per il giocatore, le ultime

Il Milan non sta a guardare. Dopo i vari acquisti di mercato da parte di Juve e Inter tocca anche ai rossoneri dedicarsi a qualche colpo. Il nome più in voga è quello del portoghese Renato Sanches del Lilla su cui c’è anche la spietata corte del PSG.

Milan - Sanches: si può fare

Renato Sanchez, giocatore portoghese del Lilla, classe 1997 è uno degli obiettivi di mercato del Milan. Quest’ultimo è oggetto di interesse anche del Paris Saint Germain tanto che l’affare sembrava ormai concluso. Ora però il Milan ha recuperato terreno e si è aperto uno spiraglio: rimane solo da sciogliere l’aspetto più complicato, quello del nodo del giocatore con il club francese invece più che disposto al dialogo.

Per accaparrarsi Renato Sanches il club di Milano è pronto a fare un’offerta da 10 milioni e il Lilla sarebbe anche ben disposto ad accoglierla visto che le casse francesi hanno bisogno di liquidità e il contratto del giocatore scade a giugno 2023. Bisogna però discutere dell’ingaggio del portoghese che ha chiesto 6 milioni a stagione nella prima fase della trattativa. Il Milan non può raggiungere questa cifra e proverà a puntare tutto sulla progettualità del progetto e sull’importanza che ha il giocatore.

Oltre il brasiliano, come noto, c’è anche l’affare per Charles De Ketelaere. Si aspetta solo che il Bruges dica sì all’offerta da 30 milioni, cifra ritenuta minima per Sanches. Il giocatore sarebbe pronto a trasferirsi a Milano e ora deve aspettare solo un cenno dal club che potrebbe accettare anche delle contropartite tecniche o ulteriori soldi da aggiungere ricavati da alcune cessioni.

