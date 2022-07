Milan, la chiave per arrivare a De Ketelaere

07-07-2022 09:05

I rinnovi di contratto di Paolo Maldini e Ricky Massara hanno aperto a tutti gli effetti il mercato del Milan campione d’Italia. E l’obiettivo numero uno dei rossoneri è da un po’ di tempo Charles De Ketelaere. Il belga classe 2001 in forza al Brugge farebbe davvero comodo a mister Stefano Pioli.

Milan, la prima proposta per De Ketelaere

Il trequartista belga è il preferito della dirigenza rossonera e potrebbe presto diventare il nuovo numero 10 del Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si è sparsa la voce della presenza a Milano dell’agente di De Ketelaere già nella giornata di mercoledì per parlare con il club. I rossoneri avevano presentato una prima offerta da 20 milioni al Brugge.

Ma è subito il momento di alzare la posta dato che sul talento belga c’è anche il Leeds, pronto a versare 30 milioni per De Ketelaere. Resta il fatto che il club campione del Belgio si sia già rassegnato all’idea di perderlo, tanto da essersi interessata al laziale Vedat Muriqi.

La chiave per arrivare al belga

De Ketelaere vuole giocare in Champions League. Su questo non c’è il minimo dubbio, tanto che pare sia stato lo stesso calciatore a chiedere al Brugge di essere ceduto in una delle squadre partecipanti alla massima competizione continentale per club. Il Milan ci sarà e potrebbe essere anche protagonista data la prima fascia nel sorteggio.

Il Leeds, l’altra squadra forte su De Ketelaere, non può di certo garantirgli questo palcoscenico importante. Quindi, spetterà ora ai rossoneri fare un rilancio rispetto alla prima offerta per accaparrarsi le prestazioni del belga.

Prima De Ketelaere, poi Ziyech

Il Milan vuole entrambi i giocatori, ma prima punterà tutto su De Ketelaere. Hakim Ziyech non è proprio un’alternativa al belga, i due possono anche giocare insieme. Ma se dovesse chiudersi a breve l’affare con il Brugge, allora i rossoneri si potranno concentrare sul trequartista in forza al Chelsea, con cui c’è ancora un po’ di distanza fra domanda e offerta.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE