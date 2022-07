06-07-2022 10:11

Sognare in grande non è mai un peccato; soprattutto se ti chiami Milan, hai appena vinto il Campionato e la nuova proprietà ha le idee chiare sul futuro. Nello specifico, sognare in grande vorrebbe dire piazzare un doppio colpo che avrebbe del sensazionale (o quasi). Maldini e Massara lavorano su due piste parallele, che cercheranno di far convergere nello stesso punto. Si tratta, naturalmente, di Hakim Ziyech e Charles De Ketelaere.

Milan, doppia strategia di mercato

Situazioni diverse, eppure inizia a filtrare un cauto ottimismo: il marocchino in forza al Chelsea ha da tempo espresso il suo apprezzamento per il Milan, cosa che potrebbe risultare decisiva. Da limare naturalmente le cifre (guadagna 5 milioni netti a stagione e due anni fa fu prelevato dall’Ajax per 40 milioni): ma un accordo, seppur complicato, è possibile. Situazione diversa per il belga, sul quale il Milan potrebbe fare un investimento importante: i rossoneri sarebbero pronti a mettere una cifra vicina ai 30 milioni sul piatto per il 21enne del Club Bruges.

I tifosi del Milan si esaltano: vi aspettiamo

Una vera e propria scommessa, che esalta i tifosi rossoneri. E Stefano non perde l’occasione di ricordare chi ha vinto il campionato: “La gente che sta ancora aspettando il goal di Raspadori dirà che seguiamo chimere”. E Mario lancia un appello: “Dai vi aspetta la migliore squadra d’Italia. Firmate adesso”. Fabrizio analizza la cosa con calma: “Magari, con loro due si alzerebbe parecchio la qualità dove serve di più. Ovviamente non arriverebbe più Renato Sanches, ma si prenderebbe un mediano puro e un difensore da inserire nella rosa, ma la squadra sarebbe migliorata indiscutibilmente”. Giulio non ha remore: “Per tutti quelli che ridono sono gli stessi che a maggio rosicano questi due insieme sono tanta roba daiiii paolooo portali a Milano”

Il web rossonero in attesa di Ziyech e De Ketelaere

Anche Danilo è possibilista: “Dovessero prenderli entrambi sarebbe veramente bello… Volere è potere in questi casi, l’Inter ha ripreso Lukaku dopo solo 1 anno e con un ingaggio quasi triplo a quello di Zyech al Chelsea, quindi…”. Mentre Vincenzo esprime una preferenza: “Ziyech è molto bravo de ketelaere non mi fa impazzire”. Andrea fa professione d’ottimismo: “Se arrivano si prende facile la seconda stella visto che la juve dorme anche quest anno.due gran top player”. E Nicolò taglia corto: “Forti veri”. Mirco azzarda: “Ziyech operazione complicata perché pagato 2 anni fa 40 milioni???? Invece Lukaku pagato 115 anni l’anno scorso è stato facilissimo”.

Milan, c’è chi ha dubbi: e i soldi?

Gli sfottò in chiave derby non mancano, come quello di Roberto: “Piano con gli entusiasmi. L inter deve ancora recuperare la gara di Bologna”. E qualcun altro si chiede: “Dybala secondo voi nn si può fare???”. Anche Moreno lancia un messaggio ai cugini interisti: “Quelli che ridono sono gli stessi che danno 4 milioni a Vidal per andare via”. Bartolo esprime qualche dubbio in chiave ironica: “Se accettano i soldi del monopoly allora ok”. Nico invece è più realista: “Magari.. Ma in realtà se arrivano, arrivano solo Acerbi, Belotti e Berardi. E sarebbe già tanta manna in attesa degli investimenti ingenti sullo stadio”. Anche Cesare si dice dubbioso: “Ma non prendono nessuno, sta nuova proprietà mi sembra un bluff”. E Gianni più di tutti: “Finiranno per prendersi Bernardeschi e vidal..come quando dovevano sostituire Shevchenko… avevano in mente Ronaldo e Ronaldinho ma presero il magico Riccardo Oliveira”.

