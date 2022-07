Milan, le parole di Scaroni sul rinnovo di Maldini scatenano la polemica

03-07-2022 10:13

La nebbia sembra diradarsi nel cielo sopra il Milan. Dopo la vittoria dello scudetto, il club rossonero ha dovuto affrontare un momento di difficoltà legato alle prospettive future ed in particolare alla posizione dei due dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Sono stati loro, insieme a Pioli, i principali artefici della vittoria del tricolore eppure le loro posizioni così come i loro contratti sono stati in dubbio sino a qualche giorno fa.

Milan, Scaroni puntualizza: “Troppe chiacchiere”

A fare chiarezza sul momento del Milan e sulle settimane appena trascorse ci pensa il presidente del club, Paolo Scaroni, che nel corso di un’intervista con il Corriere della Sera rivela: “Forse ci sono state troppe chiacchiere ma non ci siamo mai fermati: tutto il club è rimasto concentrato sul mercato, sull’acquisizione di importanti partnership commerciali”.

E sulla situazione legata a Maldini e Massara puntualizza: “Ho sempre detto che eravamo fiduciosi che Maldini e Massara avrebbero continuato il loro prezioso lavoro. Oggi siamo tutti molto convinti di continuare il percorso insieme, per valorizzare i risultati sportivi raggiunti e procedere per conseguirne di nuovi. Il nostro club ha grandi professionalità, siamo una realtà solida, con azionisti che ci sostengono sempre e certamente Paolo e Ricky rappresentano il nostro punto di forza”.

Milan, per i tifosi è il momento della verità

Le ultime settimane sono state piene d’agitazione per i tifosi rossoneri che dopo la vittoria dello scudetto hanno temuto per il futuro del club e soprattutto per il duo Maldini-Massara. Ma non tutti apprezzano le parole del presidente Scaroni: “Parla di chiacchiere uno che fa un’intervista un giorno sì e l’altro pure per far da scudo alla proprietà, invece per lo stadio è tutto allo stesso punto di tre anni fa”, commenta Gengis. Anche per Riky è il momento dei fatti: “Prima rinnovate Leao poi le troppe chiacchiere finiranno”.

Ma c’è anche una frangia della tifoseria che in questo momento vuole solo sostenere la squadra e la società: “Scaroni è stato impeccabile in questa fase di relativa instabilità”, ricorda a tutti Ruggero. Mentre Den invita tutti alla calma: “Basta accusare a chi ci ha portato a vincere lo scudetto, appoggiate sempre la proprietà perché è troppo facile salire e scendere dal carro”.