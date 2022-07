Gli arabi dopo la beffa-Milan vogliono comprare l'Inter? Bufera sul web

03-07-2022 09:43

Hanno provato invano a prendersi il Milan, avviando per primi una trattativa con Elliott ma ora, dopo essere stati sorpassati e beffati dalla RedBird di Gerry Cardinale, non sarebbero rassegnati. Investcorp, e con essa anche altri fondi internazionali come Ares, continuano a mettere nel mirino la serie A. L’obiettivo, secondo quanto scrivono Repubblica e Corriere dello Sport, sarebbe l’Inter in prima battuta ma anche altri club potrebbero rientrare nel loro raggio d’azione.

Investcorp ha tanti motivi per investire in Italia

Riferendosi a Investcorp ed Ares, il Corriere dello sport spiega: “Per entrambi la Serie A resta bersaglio ambito per due motivi: politici e economici. Gli emiri puntano a sviluppare relazioni in Europa, offrire una immagine più rassicurante anche per uscire dall’isolamento del duopolio Usa-Cina. Lo sceicco Mansour bin Zayed ha appena acquisito il Palermo, e la Lega ha confermato che la Supercoppa tra Milan e Inter si disputerà a Riad, in Arabia Saudita”

“Lo stesso vale per gli americani: l’amministrazione Usa garantisce enormi sgravi fiscali a chi investe in Europa, per contrastare la penetrazione cinese. L’Inter, per fascino e possibilità di sviluppo, come il nuovo stadio, rappresenta una possibilità, ma potrebbero esserci altre società nel mirino”

I tifosi dell’Inter scatenati sull’ipotesi Investcorp

Fioccano le reazioni sui social: “Altri debiti con InvestCorp all’Inter. Per carità” oppure: Più che amanti della serie A direi amanti dei bond” e ancora: “Investcorp vuole comprare l’Inter. Si farà prestare i soldi da Elliott”

C’è chi ironizza: “Eh certo me li vedo i grandi fondi voler acquistare l’inter dopo aver scoperto debiti e passivi che neanche il Parma di Tanzi e la Lazio di Cragnotti assieme mettevano in fila…i grandi finanzieri mica si fanno infinocchiare da Marotta che parla di sostenibilità” e infine: “Se investcorp compra l’Inter mi compro il turbante e ci vado in giro tutti i giorni per una settimana”.